Как вкусно пожарить картофель с мясом и овощами: делимся лучшим рецептом
1 минута
1,8 т.
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Картофель – идеальный овощ для приготовления вкусных супов, а также пюре, салатов. Еще картофель можно вкусно пожарить и стушить с мясом, грибами.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной жареной картошки с мясом и овощами.
Ингредиенты:
- Картофель
- Мясо свинина
- Морковь
- Лук
- Мука
- Соль, перец
Способ приготовления:
1. Картофель отварить до готовности в шелухе, затем очистить, порезать на 4 части или больше.
2. Мясо нарезать на куски, обвалять в муке. Обжарить с обеих сторон до румяной корочки.
3. Добавить морковь кружочками и крупно нарезанный лук. Тушить на слабом огне до мягкости мяса. Добавить картофель, перемешать и тушить еще 5 минут.
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