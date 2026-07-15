Картофель – идеальный овощ для приготовления вкусных супов, а также пюре, салатов. Еще картофель можно вкусно пожарить и стушить с мясом, грибами.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной жареной картошки с мясом и овощами.

Ингредиенты:

Картофель

Мясо свинина

Морковь

Лук

Мука

Соль, перец

Способ приготовления:

1. Картофель отварить до готовности в шелухе, затем очистить, порезать на 4 части или больше.

2. Мясо нарезать на куски, обвалять в муке. Обжарить с обеих сторон до румяной корочки.

3. Добавить морковь кружочками и крупно нарезанный лук. Тушить на слабом огне до мягкости мяса. Добавить картофель, перемешать и тушить еще 5 минут.

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