Как вкусно пожарить картофель с мясом и овощами: делимся лучшим рецептом

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
1,8 т.
Как вкусно пожарить картофель с мясом и овощами: делимся лучшим рецептом
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Картофель – идеальный овощ для приготовления вкусных супов, а также пюре, салатов. Еще картофель можно вкусно пожарить и стушить с мясом, грибами.

Как вкусно пожарить картофель с мясом и овощами: делимся лучшим рецептом

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной жареной картошки с мясом и овощами. 

Ингредиенты:

  • Картофель
  • Мясо свинина 
  • Морковь
  • Лук
  • Мука
  • Соль, перец

Способ приготовления: 

1. Картофель отварить до готовности в шелухе, затем очистить, порезать на 4 части или больше.

Как вкусно пожарить картофель с мясом и овощами: делимся лучшим рецептом

2. Мясо нарезать на куски, обвалять в муке. Обжарить с обеих сторон до румяной корочки.

Как вкусно пожарить картофель с мясом и овощами: делимся лучшим рецептом

3. Добавить морковь кружочками и крупно нарезанный лук. Тушить на слабом огне до мягкости мяса. Добавить картофель, перемешать и тушить еще 5 минут.

Как вкусно пожарить картофель с мясом и овощами: делимся лучшим рецептом

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