Как вкусно приготовить булгур на сковороде: рецепт полезного блюда для обеда

Булгур – очень бюджетная, вкусная крупа, которая может быть основой для каш, супов и даже салатов, плова. Готовить его можно просто на сковороде с овощами и маслом.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного булгура на сковороде, с кукурузой и овощами.

Ингредиенты:

500 г булгура

1 большая морковь

1 желтый сладкий перец

5 помидоров

1 банка консервированной кукурузы

сливочное масло

соль, перец по вкусу

вода

Способ приготовления:

1. На сливочном масле обжарить натертую морковь и нарезанный кубиками желтый перец. Помидоры очистить от кожицы, нарезать кубиками и добавить к овощам. Тушить несколько минут. Добавить консервированную кукурузу.

2. Всыпать 500 г булгура, добавить кусочки сливочного масла. Залить горячей водой так, чтобы она полностью покрыла булгур. Посолить, поперчить, накрыть крышкой и готовить на слабом огне до готовности булгура.

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