Как вкусно приготовить булгур на сковороде: рецепт полезного блюда для обеда

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
2,1 т.
Как вкусно приготовить булгур на сковороде
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Булгур – очень бюджетная, вкусная крупа, которая может быть основой для каш, супов и даже салатов, плова. Готовить его можно просто на сковороде с овощами и маслом. 

Как вкусно приготовить булгур

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного булгура на сковороде, с кукурузой и овощами. 

Ингредиенты:

  • 500 г булгура
  • 1 большая морковь
  • 1 желтый сладкий перец
  • 5 помидоров
  • 1 банка консервированной кукурузы
  • сливочное масло
  • соль, перец по вкусу
  • вода

Способ приготовления: 

1. На сливочном масле обжарить натертую морковь и нарезанный кубиками желтый перец. Помидоры очистить от кожицы, нарезать кубиками и добавить к овощам. Тушить несколько минут. Добавить консервированную кукурузу.

Приготовление булгура

2. Всыпать 500 г булгура, добавить кусочки сливочного масла. Залить горячей водой так, чтобы она полностью покрыла булгур. Посолить, поперчить, накрыть крышкой и готовить на слабом огне до готовности булгура.

Готовый булгур

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