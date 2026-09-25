Как вкусно приготовить булгур на сковороде: рецепт полезного блюда для обеда
Будьте первыми в курсе главного – подпишитесь на Новини на OBOZ.UA в Google
Булгур – очень бюджетная, вкусная крупа, которая может быть основой для каш, супов и даже салатов, плова. Готовить его можно просто на сковороде с овощами и маслом.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного булгура на сковороде, с кукурузой и овощами.
Ингредиенты:
- 500 г булгура
- 1 большая морковь
- 1 желтый сладкий перец
- 5 помидоров
- 1 банка консервированной кукурузы
- сливочное масло
- соль, перец по вкусу
- вода
Способ приготовления:
1. На сливочном масле обжарить натертую морковь и нарезанный кубиками желтый перец. Помидоры очистить от кожицы, нарезать кубиками и добавить к овощам. Тушить несколько минут. Добавить консервированную кукурузу.
2. Всыпать 500 г булгура, добавить кусочки сливочного масла. Залить горячей водой так, чтобы она полностью покрыла булгур. Посолить, поперчить, накрыть крышкой и готовить на слабом огне до готовности булгура.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: