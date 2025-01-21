Макароны с сыром

Макароны – очень сытный и вкусный продукт, который можно готовить с мясом, сыром, соусами и морепродуктами. Еще очень вкусно будет с разными соусами.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных вареных макарон, с двумя видами сыра.

Ингредиенты:

200 г макарон

30 г масла сливочного

1/2 ст.л. муки

300 мл молока

100 г сыра моцарелла

10 слайсов плавленого сыра чеддер(1 пачка)

по 1/3 ч.л. паприки и сухой чеснок

Способ приготовления:

1. Сварите макароны.

2. Соус: молоко нагрейте, всыпьте муку, специи, добавьте моцареллу, перемешайте и после добавьте чеддер.

3. После всыпьте макароны в соус, перемешайте.

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