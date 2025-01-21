Макароны с сыром

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Как вкусно приготовить бюджетные макароны: простой рецепт сытного блюда
Макароны – очень сытный и вкусный продукт, который можно готовить с мясом, сыром, соусами и морепродуктами. Еще очень вкусно будет с разными соусами.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных вареных макарон, с двумя видами сыра.
Ингредиенты:
- 200 г макарон
- 30 г масла сливочного
- 1/2 ст.л. муки
- 300 мл молока
- 100 г сыра моцарелла
- 10 слайсов плавленого сыра чеддер(1 пачка)
- по 1/3 ч.л. паприки и сухой чеснок
Способ приготовления:
1. Сварите макароны.
2. Соус: молоко нагрейте, всыпьте муку, специи, добавьте моцареллу, перемешайте и после добавьте чеддер.
3. После всыпьте макароны в соус, перемешайте.
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