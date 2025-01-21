Как вкусно приготовить бюджетные макароны: простой рецепт сытного блюда

Ирина Мельниченко
Новости Кулинарии
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Как вкусно приготовить бюджетные макароны: простой рецепт сытного блюда

Макароны – очень сытный и вкусный продукт, который можно готовить с мясом, сыром, соусами и морепродуктами. Еще очень вкусно будет с разными соусами.

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Макароны с сыром

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных вареных макарон, с двумя видами сыра.

Рецепт блюда

Ингредиенты:

  • 200 г макарон
  • 30 г масла сливочного 
  • 1/2 ст.л. муки
  • 300 мл молока
  • 100 г сыра моцарелла
  • 10 слайсов плавленого сыра чеддер(1 пачка)
  • по 1/3 ч.л. паприки и сухой чеснок

Способ приготовления:

1. Сварите макароны.

Вареные макароны

2. Соус: молоко нагрейте, всыпьте муку, специи, добавьте моцареллу, перемешайте и после добавьте чеддер.

Соус для блюда

3. После всыпьте макароны в соус, перемешайте.

Готовое блюдо

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