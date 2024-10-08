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Как вкусно приготовить гречку для ужина: простой рецепт блюда для всей семьи
Гречка – очень полезная и вкусная крупа, которую можно есть на завтрак, обед и ужин. Для того, чтобы она была более сытной, добавьте любое мясо, овоще, специи. Но вкусно будет даже просто со сливочным маслом.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной гречки с куриным филе и овощами.
Ингредиенты:
- куриное филе – 1 шт.
- гречка – 1/2 стакана
- лук – 1 шт.
- морковь – 1 шт.
- перец сладкий – 1 шт.
- кипяток или бульон
- специи по вкусу
- масло для жарки и для аромата гречки
Способ приготовления:
1. Овощи порежьте кубиком, добавьте куриное филе.
2. Засыпьте промытую гречку, быстро обжарьте и добавьте специи. Залейте крутым кипятком или бульоном, добавьте масло для аромата и накройте крышкой минут на 15.
3. Добавьте сыр и снова накройте на пару минут. Посыпьте зеленью и подавайте!
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