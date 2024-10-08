Гречка – очень полезная и вкусная крупа, которую можно есть на завтрак, обед и ужин. Для того, чтобы она была более сытной, добавьте любое мясо, овоще, специи. Но вкусно будет даже просто со сливочным маслом.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной гречки с куриным филе и овощами.

Ингредиенты:

куриное филе – 1 шт.

гречка – 1/2 стакана

лук – 1 шт.

морковь – 1 шт.

перец сладкий – 1 шт.

кипяток или бульон

специи по вкусу

масло для жарки и для аромата гречки

Способ приготовления:

1. Овощи порежьте кубиком, добавьте куриное филе.

2. Засыпьте промытую гречку, быстро обжарьте и добавьте специи. Залейте крутым кипятком или бульоном, добавьте масло для аромата и накройте крышкой минут на 15.

3. Добавьте сыр и снова накройте на пару минут. Посыпьте зеленью и подавайте!

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