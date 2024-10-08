Как вкусно приготовить гречку для ужина: простой рецепт блюда для всей семьи

Ирина Мельниченко
Новости Кулинарии
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Рецепт гречки

Гречка – очень полезная и вкусная крупа, которую можно есть на завтрак, обед и ужин. Для того, чтобы она была более сытной, добавьте любое мясо, овоще, специи. Но вкусно будет даже просто со сливочным маслом. 

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Вкусная гречка с мясом

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной гречки с куриным филе и овощами. 

Рецепт гречки

Ингредиенты:

  • куриное филе – 1 шт.
  • гречка – 1/2 стакана
  • лук – 1 шт.
  • морковь – 1 шт.
  • перец сладкий – 1 шт.
  • кипяток или бульон
  • специи по вкусу
  • масло для жарки и для аромата гречки

Способ приготовления: 

1. Овощи порежьте кубиком, добавьте куриное филе.

Филе с овощами

2. Засыпьте промытую гречку, быстро обжарьте и добавьте специи. Залейте крутым кипятком или бульоном, добавьте масло для аромата и накройте крышкой минут на 15.

Приготовление блюда

3. Добавьте сыр и снова накройте на пару минут. Посыпьте зеленью и подавайте!

Готовая гречка с мясом

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