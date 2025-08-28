Гречка – самая вкусная и полезная крупа, которую можно и варить, и запекать, и просто запарить. Для яркого вкуса можно добавлять специи, вяленые томаты, мясо.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной гречневой каши с мясом, овощами и сыром.

Ингредиенты:

Гречка 100 г

Бульон 250 мл

Мясо 200 г

Овощи: помидоры, лук, зубчик чеснока

Соль, перец по вкусу

Паприка 1 ч.л

Специя для мяса 1 ч.л

Сыр твердый 30 г

Способ приготовления:

1. В горшочек (или форму для запекания) выложить гречку. Залить бульоном. Добавить нарезанное мясо, лук, помидоры, чеснок и специи.

2. Выложить натертый сыр. Накрыть крышкой или фольгой и поставить в духовку на 190°C примерно на 1 час 20 минут. Ориентироваться по своей духовке.

По желанию можно предварительно поджарить лук — блюдо будет еще ароматнее!

