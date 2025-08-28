Видео дня
Как вкусно приготовить гречку с мясо и овощами в духовке: рецепт блюда для всей семьи
Гречка – самая вкусная и полезная крупа, которую можно и варить, и запекать, и просто запарить. Для яркого вкуса можно добавлять специи, вяленые томаты, мясо.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной гречневой каши с мясом, овощами и сыром.
Ингредиенты:
- Гречка 100 г
- Бульон 250 мл
- Мясо 200 г
- Овощи: помидоры, лук, зубчик чеснока
- Соль, перец по вкусу
- Паприка 1 ч.л
- Специя для мяса 1 ч.л
- Сыр твердый 30 г
Способ приготовления:
1. В горшочек (или форму для запекания) выложить гречку. Залить бульоном. Добавить нарезанное мясо, лук, помидоры, чеснок и специи.
2. Выложить натертый сыр. Накрыть крышкой или фольгой и поставить в духовку на 190°C примерно на 1 час 20 минут. Ориентироваться по своей духовке.
По желанию можно предварительно поджарить лук — блюдо будет еще ароматнее!
