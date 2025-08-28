Как вкусно приготовить гречку с мясо и овощами в духовке: рецепт блюда для всей семьи

Гречка – самая вкусная и полезная крупа, которую можно и варить, и запекать, и просто запарить. Для яркого вкуса можно добавлять специи, вяленые томаты, мясо. 

Как вкусно приготовить гречку

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной гречневой каши с мясом, овощами и сыром.

Рецепт гречки

Ингредиенты: 

  • Гречка 100 г
  • Бульон 250 мл
  • Мясо 200 г
  • Овощи: помидоры, лук, зубчик чеснока
  • Соль, перец по вкусу
  • Паприка 1 ч.л
  • Специя для мяса 1 ч.л
  • Сыр твердый 30 г

Способ приготовления: 

1. В горшочек (или форму для запекания) выложить гречку. Залить бульоном. Добавить нарезанное мясо, лук, помидоры, чеснок и специи.

Ингредиенты для блюда

2. Выложить натертый сыр. Накрыть крышкой или фольгой и поставить в духовку на 190°C примерно на 1 час 20 минут. Ориентироваться по своей духовке.

Сколько готовить гречку

По желанию можно предварительно поджарить лук — блюдо будет еще ароматнее!

Готовое блюдо

