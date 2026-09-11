Как вкусно приготовить картофель с плавленым сыром: идеальный рецепт для обеда
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Картофель с плавленым сыром отлично подходит для домашнего обеда, когда хочется приготовить что-нибудь сытное без лишних хлопот. Блюдо готовится в одной сковороде или кастрюле, поэтому не требует много посуды. Сочетание картофеля, курицы и овощей дополняет нежный сливочный вкус плавленого сыра.
Идея приготовления картофеля с плавленым сыром на обед опубликована на странице "bude smachno razom" в Instagram.
Ингредиенты:
- картофель – 8 шт.
- куриное филе – 300 г
- плавленые сырки – 2 шт.
- лук – 1 шт.
- морковь – 1 шт.
- растительное масло – для жарки
- вода или бульон – 1 л
- соль – по вкусу
- чёрный перец – по вкусу
- лавровый лист – по вкусу
- зелень – по желанию
Способ приготовления:
1. Куриное филе нарежьте небольшими кусочками. Разогрейте масло в сковороде или кастрюле и обжарьте мясо до легкой румяности.
2. Лук нарежьте, морковь натрите на терке.
3. Добавьте овощи к курице, перемешайте и готовьте еще несколько минут, чтобы они стали мягче.
4. Картофель нарежьте кусочками и добавьте к курице с овощами. Добавьте соль, перец и лавровый лист.
5. Залейте все водой или бульоном, накройте крышкой и тушите на небольшом огне до готовности картофеля и куриного филе.
6. Плавленые сырки натрите на терке и добавьте к готовому картофелю.
7. Аккуратно перемешайте и оставьте блюдо на огне еще на несколько минут, чтобы сыр полностью расплавился и равномерно смешался с жидкостью.
8. Перед подачей картофель с курицей и плавленым сыром можно посыпать свежей зеленью.
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