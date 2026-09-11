Как вкусно приготовить картофель с плавленым сыром: идеальный рецепт для обеда

Картофель с плавленым сыром отлично подходит для домашнего обеда, когда хочется приготовить что-нибудь сытное без лишних хлопот. Блюдо готовится в одной сковороде или кастрюле, поэтому не требует много посуды. Сочетание картофеля, курицы и овощей дополняет нежный сливочный вкус плавленого сыра.

Идея приготовления картофеля с плавленым сыром на обед опубликована на странице "bude smachno razom" в Instagram.

Ингредиенты:

картофель – 8 шт.

куриное филе – 300 г

плавленые сырки – 2 шт.

лук – 1 шт.

морковь – 1 шт.

растительное масло – для жарки

вода или бульон – 1 л

соль – по вкусу

чёрный перец – по вкусу

лавровый лист – по вкусу

зелень – по желанию

Способ приготовления:

1. Куриное филе нарежьте небольшими кусочками. Разогрейте масло в сковороде или кастрюле и обжарьте мясо до легкой румяности.

2. Лук нарежьте, морковь натрите на терке.

3. Добавьте овощи к курице, перемешайте и готовьте еще несколько минут, чтобы они стали мягче.

4. Картофель нарежьте кусочками и добавьте к курице с овощами. Добавьте соль, перец и лавровый лист.

5. Залейте все водой или бульоном, накройте крышкой и тушите на небольшом огне до готовности картофеля и куриного филе.

6. Плавленые сырки натрите на терке и добавьте к готовому картофелю.

7. Аккуратно перемешайте и оставьте блюдо на огне еще на несколько минут, чтобы сыр полностью расплавился и равномерно смешался с жидкостью.

8. Перед подачей картофель с курицей и плавленым сыром можно посыпать свежей зеленью.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: