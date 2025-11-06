Как вкусно приготовить картошку на обед: запекается в духовке максимум 20 минут
Картофель – одно из самых популярных блюд для семейного обеда. Он прост в приготовлении, хорошо сочетается с любыми продуктами и всегда получается вкусным. Если времени мало, запеченный картофель с ветчиной и сыром станет отличным решением. Для этого блюда не нужно много ингредиентов, а запекается оно всего за 20 минут – быстро, сытно и ароматно.
Идея приготовления вкусной картошки на обед за 20 минут опубликована на странице marafon18 6 в Instagram.
Ингредиенты:
- картофель – 1 кг.
- ветчина или бекон – 150 г
- укроп, соль – по вкусу
- сметана 10% – 5-6 ст.л.
- чеснок – 2-3 зубчика
- твердый сыр – 100 г
Способ приготовления:
1. Картофель очистите и нарежьте небольшими кусочками.
2. Ветчину или бекон порежьте кубиками.
3. В большой миске смешайте все ингредиенты – картофель, ветчину, сметану, измельченный чеснок, зелень и специи.
4. Хорошо перемешайте, чтобы каждый кусочек был покрыт соусом.
5. Выложите смесь в форму для запекания, разровняйте и поставьте в разогретую до 180°C духовку.
6. Запекайте около 20 минут, пока картофель станет мягким.
7. Затем посыпьте сверху тертым сыром и оставьте еще на 5-10 минут, чтобы образовалась румяная корочка.
