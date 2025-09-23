Картофель с курицей – классика, которая всегда выручает на ужин. Но иногда куриное филе получается сухим, а картофель теряет аппетитность. Есть простой способ приготовить блюдо так, чтобы мясо осталось нежным и сочным, а картофель получил золотистую корочку. Готовится все в духовке без лишних усилий, а результат точно порадует всю семью.

Идея приготовления картофеля с курицей для ужина опубликована на странице фудблогера viktoria vyacheslavna в Instagram.

Ингредиенты:

картофель – 1 кг.

куриное филе – 2 шт.

оливковое масло – по вкусу

соль, куркума, сухая аджика, чеснок – специи для картофеля

приправа для курицы – по вкусу

Способ приготовления:

1. Картофель очистите, нарежьте на крупные части и опустите в кипящую воду на 5 минут.

2. После этого слейте воду, добавьте специи и немного оливкового масла, хорошо перемешайте и выложите на пергамент для запекания.

3. Куриное филе подготовьте отдельно: сделайте несколько надрезов, натрите солью, приправой для курицы и смажьте оливковым маслом.

4. Заверните в фольгу или пергамент, чтобы мясо сохранило сочность.

5. Выложите картофель и филе на противень и запекайте вместе в духовке при температуре 200 градусов около 40–50 минут.

6. На 30-й минуте откройте фольгу, чтобы мясо подрумянилось и образовалась аппетитная корочка.

