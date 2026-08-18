Картофель с мясом – один из самых простых вариантов для домашнего ужина. Чтобы не тратить много времени у плиты, продукты можно сразу выложить на противень и запечь в духовке. Добавьте овощи, соус и сыр, чтобы блюдо получилось сочным и ароматным. Такой ужин готовится без сложных кулинарных приемов и отлично подходит для всей семьи.

Идея приготовления картофеля с мясом в духовке на ужин опубликована на странице yulia smachno tyt в Instagram.

Ингредиенты:

картофель – 5-6 шт.

свинина, отбивная – 400 г.

лук – 1 шт.

помидоры – 2 шт.

сыр сулугуни – 250 г.

растительное масло – для смазывания противня.

соль, черный перец, приправа к картофелю – по вкусу.

Для соуса:

сметана или майонез – 4 ст.л.

горчица в зернах – 1 ст.л.

чеснок – 1 зубчик.

Способ приготовления:

1. Сначала подготовьте картофель. Очистите его и нарежьте не слишком толстыми кружочками. Противень смажьте небольшим количеством масла, выложите картофель, добавьте соль и приправу. Перемешайте, чтобы специи равномерно распределились.

2. Поставьте противень в разогретую до 180 градусов духовку примерно на 15 минут. За это время подготовьте мясо и остальные ингредиенты.

3. Свинину нарежьте тонкими кусочками и слегка отбейте. Для соуса смешайте сметану или майонез с зернистой горчицей и измельченным чесноком. По желанию добавьте немного черного перца.

4. Достаньте противень из духовки и разложите кусочки свинины поверх картофеля. Смажьте мясо соусом. Лук нарежьте полукольцами, помидоры – кружочками и выложите их следующим слоем. По желанию в блюдо можно добавить нарезанные шампиньоны.

5. Верните противень в духовку еще примерно на 20 минут. Когда картофель и мясо будут почти готовы, обильно посыпьте блюдо натертым сулугуни.

6. Запекайте ещё 5-7 минут, чтобы сыр расплавился и подрумянился. Готовый картофель с мясом следует подавать горячим, пока сыр остаётся мягким, а соус — ароматным.

7. Этот рецепт удобен тем, что основное блюдо готовится сразу в духовке. По желанию состав можно дополнить шампиньонами или другими овощами, которые хорошо сочетаются с запеченным картофелем и свининой.

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