Как вкусно приготовить макароны на обед: сытное блюдо на скорую руку
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Макароны с куриным филе и шампиньонами – это одно из тех блюд, которое сочетает простоту приготовления и насыщенный вкус. Нежное мясо, сочные грибы и сливочный соус делают привычные макароны значительно интереснее. А добавление сыра в конце придает блюду особую кремовую текстуру.
Идея приготовления макарон с курицей и грибами на обед опубликована на странице marafon18 6 в Instagram.
Ингредиенты:
- куриное филе – 130 г
- макароны-гнезда – 50 г
- шампиньоны – 100 г
- сливки 10% – 50 мл
- твердый сыр – 20 г
- лук – 1/2 шт.
- чеснок – 3 зубчика
- соль – по вкусу
- специи – по вкусу
- свежая зелень – для подачи
- вода – по необходимости
Способ приготовления:
1. Куриное филе нарежьте небольшими кусочками. Шампиньоны нарежьте пластинками, лук мелко измельчите, а чеснок пропустите через пресс или мелко нарежьте.
2. В глубокую сковороду выложите мясо, грибы, лук и чеснок. Готовьте на среднем огне, периодически помешивая, пока продукты не станут мягче и не выделят собственный сок.
3. Когда курица будет почти готова, сверху выложите макароны. Влейте сливки и добавьте горячую воду так, чтобы жидкость почти полностью покрывала макароны.
4. Посолите, добавьте любимые специи и накройте сковородку крышкой. Готовьте на небольшом огне до мягкости макарон, периодически проверяя количество жидкости.
5. Когда макароны будут готовы, добавьте натертый твердый сыр и хорошо перемешайте. Сыр должен расплавиться и соединить все ингредиенты в однородное сливочное блюдо.
6. Перед подачей посыпьте макароны свежей зеленью.
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