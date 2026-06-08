Макароны с куриным филе и шампиньонами – это одно из тех блюд, которое сочетает простоту приготовления и насыщенный вкус. Нежное мясо, сочные грибы и сливочный соус делают привычные макароны значительно интереснее. А добавление сыра в конце придает блюду особую кремовую текстуру.

Идея приготовления макарон с курицей и грибами на обед опубликована на странице marafon18 6 в Instagram.

Ингредиенты:

куриное филе – 130 г

макароны-гнезда – 50 г

шампиньоны – 100 г

сливки 10% – 50 мл

твердый сыр – 20 г

лук – 1/2 шт.

чеснок – 3 зубчика

соль – по вкусу

специи – по вкусу

свежая зелень – для подачи

вода – по необходимости

Способ приготовления:

1. Куриное филе нарежьте небольшими кусочками. Шампиньоны нарежьте пластинками, лук мелко измельчите, а чеснок пропустите через пресс или мелко нарежьте.

2. В глубокую сковороду выложите мясо, грибы, лук и чеснок. Готовьте на среднем огне, периодически помешивая, пока продукты не станут мягче и не выделят собственный сок.

3. Когда курица будет почти готова, сверху выложите макароны. Влейте сливки и добавьте горячую воду так, чтобы жидкость почти полностью покрывала макароны.

4. Посолите, добавьте любимые специи и накройте сковородку крышкой. Готовьте на небольшом огне до мягкости макарон, периодически проверяя количество жидкости.

5. Когда макароны будут готовы, добавьте натертый твердый сыр и хорошо перемешайте. Сыр должен расплавиться и соединить все ингредиенты в однородное сливочное блюдо.

6. Перед подачей посыпьте макароны свежей зеленью.

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