Макароны – один из самых простых в приготовлении продуктов. Если нужно быстро приготовить что-то на обед, стоит использовать эти изделия. Можно добавить сочный тунец, много зелени, сыра и разнообразные приправы.

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Идея приготовления макарон с тунцом на обед опубликована на странице фудблогера Анны с ником ann.food в Instagram. Получится очень вкусно.

Ингредиенты:

паста фарфалле – 180 г

лук – 1 шт.

чеснок – 1 зубчик

консервированный тунец – 2 банки

томатное пюре – 200 г

сушеное орегано – 1 ч.л.

соль – по вкусу

оливковое масло для жарки

тертый пармезан – по вкусу

зелень – по вкусу

оливки – по желанию

Способ приготовления:

1. Вскипятить воду для пасты

2. Измельчить лук.

3. В сковороде разогреть оливковое масло и положить туда лук.

4. Подождать, пока лук станет мягким и слегка золотистым. Добавить к нему измельченный чеснок.

5. Залить томатным пюре и тушить на среднем огне 3 минуты.

6. Добавить соль и сушеное орегано.

7. Посолить воду и поставить вариться пасту. Варить по указаниям на упаковке.

8. С консервированного тунца слить лишнюю жидкость.

9. Тунец добавить к луку и хорошо перемешать, чтобы волокна разделились.

10. Пасту откинуть на дуршлаг и добавить в сковородку к соусу.

11. Хорошо перемешать и выключить огонь.

12. Присыпать тертым пармезаном, украсить зеленью и оливками.

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