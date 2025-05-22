Как вкусно приготовить макароны на обед: вы справитесь всего за 10 минут

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
174
Как вкусно приготовить макароны на обед: вы справитесь всего за 10 минут

Макароны – один из самых простых в приготовлении продуктов. Если нужно быстро приготовить что-то на обед, стоит использовать эти изделия. Можно добавить сочный тунец, много зелени, сыра и разнообразные приправы.

Видео дня

Идея приготовления макарон с тунцом на обед опубликована на странице фудблогера Анны с ником ann.food в Instagram. Получится очень вкусно.

Как вкусно приготовить макароны на обед: вы справитесь всего за 10 минут

Ингредиенты:

  • паста фарфалле – 180 г
  • лук – 1 шт.
  • чеснок – 1 зубчик
  • консервированный тунец – 2 банки
  • томатное пюре – 200 г
  • сушеное орегано – 1 ч.л.
  • соль – по вкусу
  • оливковое масло для жарки
  • тертый пармезан – по вкусу
  • зелень – по вкусу
  • оливки – по желанию

Способ приготовления:

Как вкусно приготовить макароны на обед: вы справитесь всего за 10 минут

1. Вскипятить воду для пасты

2. Измельчить лук.

Как вкусно приготовить макароны на обед: вы справитесь всего за 10 минут

3. В сковороде разогреть оливковое масло и положить туда лук.

4. Подождать, пока лук станет мягким и слегка золотистым. Добавить к нему измельченный чеснок.

5. Залить томатным пюре и тушить на среднем огне 3 минуты.

Как вкусно приготовить макароны на обед: вы справитесь всего за 10 минут

6. Добавить соль и сушеное орегано.

7. Посолить воду и поставить вариться пасту. Варить по указаниям на упаковке.

8. С консервированного тунца слить лишнюю жидкость.

Как вкусно приготовить макароны на обед: вы справитесь всего за 10 минут

9. Тунец добавить к луку и хорошо перемешать, чтобы волокна разделились.

10. Пасту откинуть на дуршлаг и добавить в сковородку к соусу.

11. Хорошо перемешать и выключить огонь.

12. Присыпать тертым пармезаном, украсить зеленью и оливками.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

продуктыеда

Сейчас мы готовим

Все рецепты