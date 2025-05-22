Как вкусно приготовить макароны на обед: вы справитесь всего за 10 минут
Макароны – один из самых простых в приготовлении продуктов. Если нужно быстро приготовить что-то на обед, стоит использовать эти изделия. Можно добавить сочный тунец, много зелени, сыра и разнообразные приправы.
Идея приготовления макарон с тунцом на обед опубликована на странице фудблогера Анны с ником ann.food в Instagram. Получится очень вкусно.
Ингредиенты:
- паста фарфалле – 180 г
- лук – 1 шт.
- чеснок – 1 зубчик
- консервированный тунец – 2 банки
- томатное пюре – 200 г
- сушеное орегано – 1 ч.л.
- соль – по вкусу
- оливковое масло для жарки
- тертый пармезан – по вкусу
- зелень – по вкусу
- оливки – по желанию
Способ приготовления:
1. Вскипятить воду для пасты
2. Измельчить лук.
3. В сковороде разогреть оливковое масло и положить туда лук.
4. Подождать, пока лук станет мягким и слегка золотистым. Добавить к нему измельченный чеснок.
5. Залить томатным пюре и тушить на среднем огне 3 минуты.
6. Добавить соль и сушеное орегано.
7. Посолить воду и поставить вариться пасту. Варить по указаниям на упаковке.
8. С консервированного тунца слить лишнюю жидкость.
9. Тунец добавить к луку и хорошо перемешать, чтобы волокна разделились.
10. Пасту откинуть на дуршлаг и добавить в сковородку к соусу.
11. Хорошо перемешать и выключить огонь.
12. Присыпать тертым пармезаном, украсить зеленью и оливками.
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