Как вкусно приготовить макароны на ужин: понадобится фарш
Макароны всегда есть на каждой кухне. Поэтому если вам нужно быстро приготовить ужин – такие изделия идеально подойдут. Соедините макароны с мясными фрикадельками, а также томатным соусом. Получится очень вкусно и сытно.
Идея приготовления быстрого ужина из макарон опубликована на странице фудблогера tania sheremet в Instagram.
Ингредиенты:
- фарш – 400 г
- перетертые томаты – 250 г
- томатная паста – 1 ст.л.
- чеснок – 3 зубчика
- итальянские травы – 1 ч.л.
- макароны в сухом виде – 200г
- сахар и соль – по вкусу
- петрушка
Ингредиенты для фрикаделек:
- фарш – 400 г
- молотый кориандр – 1/2 ч.л.
- панировочные сухари – 1 ст.л.
- лук – 1 небольшой
- соль и перец – по вкусу
- масло для жарки
Способ приготовления:
1. Сформированные фрикадельки обжарить на растительном масле до золотистости с обеих сторон.
2. Затем добавить перетертые томаты, томатную пасту, измельченный чеснок, итальянские травы, соль и перец по вкусу.
3. Сюда же добавить макароны в сухом виде, залить горячей водой так, чтобы все покрывало.
4. Накрыть крышкой и тушить на небольшом огне до готовности примерно 10 минут, периодически помешивая.
5. В конце приготовления добавить зелень.
