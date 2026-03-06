Подпишитесь, чтобы узнавать новости первыми

Как вкусно приготовить макароны на ужин: понадобится фарш

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
72
Макароны всегда есть на каждой кухне. Поэтому если вам нужно быстро приготовить ужин – такие изделия идеально подойдут. Соедините макароны с мясными фрикадельками, а также томатным соусом. Получится очень вкусно и сытно.

Идея приготовления быстрого ужина из макарон опубликована на странице фудблогера tania sheremet в Instagram.

Ингредиенты:

  • фарш – 400 г
  • перетертые томаты – 250 г
  • томатная паста – 1 ст.л.
  • чеснок – 3 зубчика
  • итальянские травы – 1 ч.л.
  • макароны в сухом виде – 200г
  • сахар и соль – по вкусу
  • петрушка

Ингредиенты для фрикаделек:

  • фарш – 400 г
  • молотый кориандр – 1/2 ч.л.
  • панировочные сухари – 1 ст.л.
  • лук – 1 небольшой
  • соль и перец – по вкусу
  • масло для жарки

Способ приготовления:

1. Сформированные фрикадельки обжарить на растительном масле до золотистости с обеих сторон.

2. Затем добавить перетертые томаты, томатную пасту, измельченный чеснок, итальянские травы, соль и перец по вкусу.

3. Сюда же добавить макароны в сухом виде, залить горячей водой так, чтобы все покрывало.

4. Накрыть крышкой и тушить на небольшом огне до готовности примерно 10 минут, периодически помешивая.

5. В конце приготовления добавить зелень.

