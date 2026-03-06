Макароны всегда есть на каждой кухне. Поэтому если вам нужно быстро приготовить ужин – такие изделия идеально подойдут. Соедините макароны с мясными фрикадельками, а также томатным соусом. Получится очень вкусно и сытно.

Идея приготовления быстрого ужина из макарон опубликована на странице фудблогера tania sheremet в Instagram.

Ингредиенты:

фарш – 400 г

перетертые томаты – 250 г

томатная паста – 1 ст.л.

чеснок – 3 зубчика

итальянские травы – 1 ч.л.

макароны в сухом виде – 200г

сахар и соль – по вкусу

петрушка

Ингредиенты для фрикаделек:

фарш – 400 г

молотый кориандр – 1/2 ч.л.

панировочные сухари – 1 ст.л.

лук – 1 небольшой

соль и перец – по вкусу

масло для жарки

Способ приготовления:

1. Сформированные фрикадельки обжарить на растительном масле до золотистости с обеих сторон.

2. Затем добавить перетертые томаты, томатную пасту, измельченный чеснок, итальянские травы, соль и перец по вкусу.

3. Сюда же добавить макароны в сухом виде, залить горячей водой так, чтобы все покрывало.

4. Накрыть крышкой и тушить на небольшом огне до готовности примерно 10 минут, периодически помешивая.

5. В конце приготовления добавить зелень.

