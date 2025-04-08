Макароны всегда есть на кухне, поэтому их чаще всего готовят на ужин. Изделия быстро отвариваются, прекрасно сочетаются с разными соусами и приложениями. Но если привычный вариант вам уже надоел – воспользуйтесь рецептом с фрикадельками, чесноком и зеленью.

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Идея приготовления макарон с фаршем на ужин опубликована на странице фудблогера с ником valway ka в Instagram. Блюдо получается очень сочным.

Ингредиенты:

фарш – 0,5 кг.

сливочное масло – кусочек

чеснок – 2-3 зубчика

томатная паста – 2-3 ст.л.

мелкие макароны – 250 г

травы, приправы

вода – 0,5 л.

Способ приготовления:

1. Из фарша сформировать мелкие фрикадельки.

2. Обжарить на максимальном огне.

3. Добавить масло.

4. Когда подрумянятся со всех сторон – добавить чеснок и томаты.

5. Всыпать макароны.

6. Добавить специи и залить водой.

7. Готовить под крышкой на маленьком огне до готовности макарон.

8. В конце посыпать зеленью и сыром.

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