Как вкусно приготовить макароны на ужин: рецепт блюда на скорую руку
Макароны всегда есть на кухне, поэтому их чаще всего готовят на ужин. Изделия быстро отвариваются, прекрасно сочетаются с разными соусами и приложениями. Но если привычный вариант вам уже надоел – воспользуйтесь рецептом с фрикадельками, чесноком и зеленью.
Идея приготовления макарон с фаршем на ужин опубликована на странице фудблогера с ником valway ka в Instagram. Блюдо получается очень сочным.
Ингредиенты:
- фарш – 0,5 кг.
- сливочное масло – кусочек
- чеснок – 2-3 зубчика
- томатная паста – 2-3 ст.л.
- мелкие макароны – 250 г
- травы, приправы
- вода – 0,5 л.
Способ приготовления:
1. Из фарша сформировать мелкие фрикадельки.
2. Обжарить на максимальном огне.
3. Добавить масло.
4. Когда подрумянятся со всех сторон – добавить чеснок и томаты.
5. Всыпать макароны.
6. Добавить специи и залить водой.
7. Готовить под крышкой на маленьком огне до готовности макарон.
8. В конце посыпать зеленью и сыром.
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