Как вкусно приготовить макароны: не просто отваренные

Екатерина Ягович
Макароны можно приготовить значительно интереснее, чем просто отварить и подать с маслом. Один из самых удачных вариантов для сытного домашнего обеда или ужина – паста с сочными фрикадельками в томатном соусе. Блюдо получается ароматным, насыщенным и очень простым в приготовлении. Все готовится фактически в одной сковороде, поэтому не придется тратить много времени на кухне. Такой рецепт отлично подходит для ежедневного меню, когда хочется быстро накормить всю семью.

Идея приготовления вкусных макарон с фаршем опубликована на странице фудблогера haidukova recipes в Instagram.

Ингредиенты:

  • фарш – 400 г
  • лук – 1 шт.
  • чеснок – 2 зубчика
  • томатное пюре – 200 г
  • вода – 500 мл.
  • макароны из твердых сортов пшеницы – 150 г
  • соль – по вкусу
  • черный перец – по вкусу
  • паприка – по вкусу
  • итальянские травы – по вкусу
  • сыр – для подачи
  • зелень – для подачи
  • масло – для жарки

Способ приготовления:

1. Натрите лук на мелкой терке и смешайте его с фаршем. Добавьте соль, перец и паприку. Хорошо вымешайте массу и сформируйте небольшие фрикадельки.

2. Разогрейте сковороду с небольшим количеством масла и обжарьте фрикадельки до румяной корочки со всех сторон.

3. Добавьте натертый или мелко нарезанный чеснок, после чего влейте томатное пюре и воду.

4. Посолите, добавьте перец и итальянские травы.

5. Когда соус начнет кипеть, всыпьте макароны и хорошо перемешайте. Готовьте на среднем огне до мягкости макарон, периодически помешивая, чтобы соус равномерно распределился.

6. Перед подачей посыпьте блюдо тертым сыром и свежей зеленью. Макароны получаются очень сочными, а томатный соус прекрасно сочетается с нежными фрикадельками и ароматными специями.

