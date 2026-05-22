Как вкусно приготовить макароны: не просто отваренные
Макароны можно приготовить значительно интереснее, чем просто отварить и подать с маслом. Один из самых удачных вариантов для сытного домашнего обеда или ужина – паста с сочными фрикадельками в томатном соусе. Блюдо получается ароматным, насыщенным и очень простым в приготовлении. Все готовится фактически в одной сковороде, поэтому не придется тратить много времени на кухне. Такой рецепт отлично подходит для ежедневного меню, когда хочется быстро накормить всю семью.
Идея приготовления вкусных макарон с фаршем опубликована на странице фудблогера haidukova recipes в Instagram.
Ингредиенты:
- фарш – 400 г
- лук – 1 шт.
- чеснок – 2 зубчика
- томатное пюре – 200 г
- вода – 500 мл.
- макароны из твердых сортов пшеницы – 150 г
- соль – по вкусу
- черный перец – по вкусу
- паприка – по вкусу
- итальянские травы – по вкусу
- сыр – для подачи
- зелень – для подачи
- масло – для жарки
Способ приготовления:
1. Натрите лук на мелкой терке и смешайте его с фаршем. Добавьте соль, перец и паприку. Хорошо вымешайте массу и сформируйте небольшие фрикадельки.
2. Разогрейте сковороду с небольшим количеством масла и обжарьте фрикадельки до румяной корочки со всех сторон.
3. Добавьте натертый или мелко нарезанный чеснок, после чего влейте томатное пюре и воду.
4. Посолите, добавьте перец и итальянские травы.
5. Когда соус начнет кипеть, всыпьте макароны и хорошо перемешайте. Готовьте на среднем огне до мягкости макарон, периодически помешивая, чтобы соус равномерно распределился.
6. Перед подачей посыпьте блюдо тертым сыром и свежей зеленью. Макароны получаются очень сочными, а томатный соус прекрасно сочетается с нежными фрикадельками и ароматными специями.
