Макароны можно очень вкусно приготовить просто на сковородке. Соедините изделия с фаршем в томатном соусе. При подаче притрусите натертым сыром – получится очень изысканно и сытно.

Идея приготовления сытных макарон с фаршем опубликована на странице фудблогера recipes ira в Instagram.

Ингредиенты:

фарш – 300-400 г, у меня телятина + курятина

лук – 0,5 шт.

соль/перец

кусочек сливочного масла

чеснок – 3-4 зубчика

томатное пюре – 200 г

вода – 500 г

лавровый лист – 1 шт.

макароны твердых сортов

сыр для подачи – по желанию

Способ приготовления:

1. Для мясных шариков соединить фарш, соль и перец по вкусу, измельченный лук.

2. Обжарьте на растительном масле со всех сторон до полуготовности на среднем огне.

3. Добавьте сливочное масло, выжмите чеснок.

4. Добавьте томатное пюре и воду.

5. По вкусу можно добавить соль, перец и специи.

6. Когда все хорошо закипит, добавьте макароны твердых сортов.

7. Накройте крышкой и готовьте, пока не закипит.

8 Затем откройте крышку и готовьте, пока макароны не станут мягкими.

