Как вкусно приготовить макароны с фаршем на сковородке: рецепт блюда на скорую руку
Макароны можно очень вкусно приготовить просто на сковородке. Соедините изделия с фаршем в томатном соусе. При подаче притрусите натертым сыром – получится очень изысканно и сытно.
Идея приготовления сытных макарон с фаршем опубликована на странице фудблогера recipes ira в Instagram.
Ингредиенты:
- фарш – 300-400 г, у меня телятина + курятина
- лук – 0,5 шт.
- соль/перец
- кусочек сливочного масла
- чеснок – 3-4 зубчика
- томатное пюре – 200 г
- вода – 500 г
- лавровый лист – 1 шт.
- макароны твердых сортов
- сыр для подачи – по желанию
Способ приготовления:
1. Для мясных шариков соединить фарш, соль и перец по вкусу, измельченный лук.
2. Обжарьте на растительном масле со всех сторон до полуготовности на среднем огне.
3. Добавьте сливочное масло, выжмите чеснок.
4. Добавьте томатное пюре и воду.
5. По вкусу можно добавить соль, перец и специи.
6. Когда все хорошо закипит, добавьте макароны твердых сортов.
7. Накройте крышкой и готовьте, пока не закипит.
8 Затем откройте крышку и готовьте, пока макароны не станут мягкими.
