Когда нужно быстро приготовить что-то сытное и вкусное, выручают простые рецепты из доступных ингредиентов. Макароны с сыром на сковородке – именно такой вариант. Блюдо готовится буквально за 15 минут и не требует сложных кулинарных навыков. В результате получается нежный, ароматный ужин, который нравится и взрослым, и детям. Это идеальное решение для будней, когда нет времени долго стоять у плиты.

Идея приготовления макарон с сыром на сковородке опубликована на странице фудблогера viktoriia gotue в Instagram.

Ингредиенты:

макароны – 200 г

сыр чеддер (или другой плавкий сыр) – 5-6 ломтиков

сливки (20–30%) – 150 мл.

томатная паста – 2 ст.л.

специи – перец, паприка, итальянские травы (по вкусу)

Способ приготовления:

1. Для начала отварите макароны в подсоленной воде до готовности, ориентируясь на инструкцию на упаковке.

2. Важно не переварить их, чтобы они сохранили форму и текстуру.

3. Параллельно разогрейте сковородку на слабом огне и выложите сыр.

4. Дайте ему постепенно расплавиться, постоянно помешивая, чтобы он не подгорел.

5. К растопленному сыру влейте сливки, добавьте томатную пасту и выбранные специи.

6. Тщательно перемешайте соус до однородной консистенции. Он должен стать густым, кремовым и насыщенным по вкусу.

7. Добавьте в сковороду отваренные макароны и хорошо перемешайте, чтобы каждый кусочек был покрыт соусом. Прогрейте блюдо еще несколько минут на слабом огне.

