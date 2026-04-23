Как вкусно приготовить макароны с сыром на сковородке за 15 минут: рецепт на скорую руку
Когда нужно быстро приготовить что-то сытное и вкусное, выручают простые рецепты из доступных ингредиентов. Макароны с сыром на сковородке – именно такой вариант. Блюдо готовится буквально за 15 минут и не требует сложных кулинарных навыков. В результате получается нежный, ароматный ужин, который нравится и взрослым, и детям. Это идеальное решение для будней, когда нет времени долго стоять у плиты.
Идея приготовления макарон с сыром на сковородке опубликована на странице фудблогера viktoriia gotue в Instagram.
Ингредиенты:
- макароны – 200 г
- сыр чеддер (или другой плавкий сыр) – 5-6 ломтиков
- сливки (20–30%) – 150 мл.
- томатная паста – 2 ст.л.
- специи – перец, паприка, итальянские травы (по вкусу)
Способ приготовления:
1. Для начала отварите макароны в подсоленной воде до готовности, ориентируясь на инструкцию на упаковке.
2. Важно не переварить их, чтобы они сохранили форму и текстуру.
3. Параллельно разогрейте сковородку на слабом огне и выложите сыр.
4. Дайте ему постепенно расплавиться, постоянно помешивая, чтобы он не подгорел.
5. К растопленному сыру влейте сливки, добавьте томатную пасту и выбранные специи.
6. Тщательно перемешайте соус до однородной консистенции. Он должен стать густым, кремовым и насыщенным по вкусу.
7. Добавьте в сковороду отваренные макароны и хорошо перемешайте, чтобы каждый кусочек был покрыт соусом. Прогрейте блюдо еще несколько минут на слабом огне.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: