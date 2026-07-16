Как вкусно приготовить молодой картофель на сковороде: простой рецепт

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
3,1 т.
Как вкусно приготовить молодой картофель на сковороде: простой рецепт
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Молодой картофель – одно из самых любимых летних блюд, которое можно приготовить буквально за полчаса. Для удачного результата не нужны сложные ингредиенты: достаточно сливочного масла, немного чеснока и свежей зелени. Именно такой способ приготовления позволяет получить нежную серединку и аппетитную золотистую корочку. Этот простой рецепт молодого картофеля на сковороде станет отличным вариантом для обеда или ужина.

Идея приготовления молодого картофеля со сливочным маслом на сковороде опубликована на странице iren.lazun в Instagram.

Как вкусно приготовить молодой картофель на сковороде: простой рецепт

Ингредиенты:

  • молодой картофель – 1-1,5 кг.
  • вода – 150 мл.
  • сливочное масло – 120 г
  • молотая паприка – 1 ч.л.
  • соль – по вкусу
  • чеснок – 2 зубчика
  • укроп или другая свежая зелень – по вкусу

Способ приготовления:

Как вкусно приготовить молодой картофель на сковороде: простой рецепт

1. Хорошо промойте молодой картофель под проточной водой. Если клубни небольшие, оставьте их целыми, а более крупные разрежьте пополам.

2. Выложите картофель в глубокую сковороду и налейте воду. Добавьте немного соли, накройте крышкой и готовьте на среднем огне примерно 15–20 минут.

Как вкусно приготовить молодой картофель на сковороде: простой рецепт

3. Когда вода полностью выпарится, проверьте готовность картофеля вилкой. Он должен стать мягким внутри.

4. Добавьте сливочное масло и всыпьте паприку. Увеличьте огонь и обжаривайте картофель, периодически помешивая, пока он не покроется румяной корочкой.

Как вкусно приготовить молодой картофель на сковороде: простой рецепт

5. В конце приготовления добавьте измельченный чеснок и мелко нарезанный укроп или другую зелень. Перемешайте и оставьте на огне еще на 1-2 минуты.

6. Подавайте блюдо горячим в качестве самостоятельного обеда или в качестве гарнира к мясу, рыбе или свежим овощам.

Как вкусно приготовить молодой картофель на сковороде: простой рецепт

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