Молодой картофель – одно из самых любимых летних блюд, которое можно приготовить буквально за полчаса. Для удачного результата не нужны сложные ингредиенты: достаточно сливочного масла, немного чеснока и свежей зелени. Именно такой способ приготовления позволяет получить нежную серединку и аппетитную золотистую корочку. Этот простой рецепт молодого картофеля на сковороде станет отличным вариантом для обеда или ужина.

Идея приготовления молодого картофеля со сливочным маслом на сковороде опубликована на странице iren.lazun в Instagram.

Ингредиенты:

молодой картофель – 1-1,5 кг.

вода – 150 мл.

сливочное масло – 120 г

молотая паприка – 1 ч.л.

соль – по вкусу

чеснок – 2 зубчика

укроп или другая свежая зелень – по вкусу

Способ приготовления:

1. Хорошо промойте молодой картофель под проточной водой. Если клубни небольшие, оставьте их целыми, а более крупные разрежьте пополам.

2. Выложите картофель в глубокую сковороду и налейте воду. Добавьте немного соли, накройте крышкой и готовьте на среднем огне примерно 15–20 минут.

3. Когда вода полностью выпарится, проверьте готовность картофеля вилкой. Он должен стать мягким внутри.

4. Добавьте сливочное масло и всыпьте паприку. Увеличьте огонь и обжаривайте картофель, периодически помешивая, пока он не покроется румяной корочкой.

5. В конце приготовления добавьте измельченный чеснок и мелко нарезанный укроп или другую зелень. Перемешайте и оставьте на огне еще на 1-2 минуты.

6. Подавайте блюдо горячим в качестве самостоятельного обеда или в качестве гарнира к мясу, рыбе или свежим овощам.

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