Молодой картофель всегда остается одним из лучших вариантов для быстрого и сытного ужина. Если добавить к нему бекон, сливки и сыр, привычное блюдо превратится в полноценный обед для всей семьи. Такой рецепт не требует сложных ингредиентов и готовится очень быстро. Картофель получается нежным, ароматным и насыщенным по вкусу. Особенно хорошо он сочетается со свежей зеленью и овощами.

Идея приготовления вкусного молодого картофеля на ужин опубликована на странице фудблогера kitchen yuliana в Instagram.

Ингредиенты:

отварной молодой картофель – 700 г

варено-копченый бекон – 120 г

лук репчатый – 1 шт.

сливки – 100 мл.

сыр в пластинках – 5 шт.

растительное масло – 1 ст.л.

соль – по вкусу

чёрный перец – по вкусу

укроп – для подачи

Способ приготовления:

1. Нарежьте бекон небольшими кусочками и выложите на разогретую сковороду. Обжаривайте до появления румяной корочки.

2. Добавьте мелко нарезанный лук и готовьте вместе с беконом до мягкости и появления легкого золотистого цвета.

3. Отварной молодой картофель нарежьте крупными кусочками или оставьте целым, если клубни небольшие. Переложите его на сковороду к бекону и луку.

4. Влейте сливки, доведите смесь до легкого кипения, после чего добавьте соль и черный перец по вкусу.

5. Готовьте еще 3-5 минут на умеренном огне.

6. Добавьте сыр, разорванный или нарезанный кусочками. Перемешивайте блюдо, пока сыр полностью не расплавится и не образует нежный сливочно-сырный соус.

7. Снимите сковороду с огня и дайте блюду постоять несколько минут.

8. Перед подачей посыпьте картофель мелко нарезанным укропом.

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