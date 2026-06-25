Как вкусно приготовить молодой картофель на ужин: быстрый рецепт
Будьте первыми в курсе главного – подпишитесь на Новини на OBOZ.UA в Google
Молодой картофель всегда остается одним из лучших вариантов для быстрого и сытного ужина. Если добавить к нему бекон, сливки и сыр, привычное блюдо превратится в полноценный обед для всей семьи. Такой рецепт не требует сложных ингредиентов и готовится очень быстро. Картофель получается нежным, ароматным и насыщенным по вкусу. Особенно хорошо он сочетается со свежей зеленью и овощами.
Идея приготовления вкусного молодого картофеля на ужин опубликована на странице фудблогера kitchen yuliana в Instagram.
Ингредиенты:
- отварной молодой картофель – 700 г
- варено-копченый бекон – 120 г
- лук репчатый – 1 шт.
- сливки – 100 мл.
- сыр в пластинках – 5 шт.
- растительное масло – 1 ст.л.
- соль – по вкусу
- чёрный перец – по вкусу
- укроп – для подачи
Способ приготовления:
1. Нарежьте бекон небольшими кусочками и выложите на разогретую сковороду. Обжаривайте до появления румяной корочки.
2. Добавьте мелко нарезанный лук и готовьте вместе с беконом до мягкости и появления легкого золотистого цвета.
3. Отварной молодой картофель нарежьте крупными кусочками или оставьте целым, если клубни небольшие. Переложите его на сковороду к бекону и луку.
4. Влейте сливки, доведите смесь до легкого кипения, после чего добавьте соль и черный перец по вкусу.
5. Готовьте еще 3-5 минут на умеренном огне.
6. Добавьте сыр, разорванный или нарезанный кусочками. Перемешивайте блюдо, пока сыр полностью не расплавится и не образует нежный сливочно-сырный соус.
7. Снимите сковороду с огня и дайте блюду постоять несколько минут.
8. Перед подачей посыпьте картофель мелко нарезанным укропом.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: