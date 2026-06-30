Молодой картофель не требует сложных ингредиентов, чтобы стать полноценным блюдом на ужин. Достаточно запечь его с чесноком, специями и сыром, чтобы получить хрустящую корочку и нежную сердцевину. Такой рецепт прекрасно подходит как для повседневного меню, так и для семейных выходных. Особенно вкусно подавать картофель с простым домашним чесночным соусом.

Идея приготовления запеченного молодого картофеля опубликована на странице фудблогера yanni.cooking в Instagram.

Ингредиенты:

молодой картофель – 700-800 г

оливковое масло – 2-3 ст.л.

чеснок – 2-3 зубчика (или 1-2 ч.л. сухого чеснока)

соль – по вкусу

чёрный молотый перец – по вкусу

паприка – по желанию

пармезан – 30-50 г

укроп – небольшой пучок

Для соуса:

сметана или густой натуральный йогурт – 4 ст.л.

чеснок – 1 зубчик

укроп – по вкусу

соль – по вкусу

лимонный сок – несколько капель

Способ приготовления:

1. Тщательно вымойте молодой картофель, не очищая его от кожуры. Отварите в подсоленной воде примерно 15–20 минут до мягкости.

2. Переложите картофель на противень, застеленный пергаментом. С помощью дна стакана или чашки слегка прижмите каждую картофелину, чтобы она стала плоской.

3. Сбрызните картофель оливковым маслом. Добавьте измельченный или сухой чеснок, соль, черный перец и паприку.

4. Равномерно распределите специи.

5. Запекайте в духовке, разогретой до 220 градусов, примерно 25-30 минут, пока края картофеля не станут румяными и хрустящими.

6. Готовый картофель сразу посыпьте мелко натертым пармезаном и измельчённым укропом.

7. Для соуса смешайте сметану или густой йогурт с измельченным чесноком, укропом, солью и несколькими каплями лимонного сока. Хорошо перемешайте до однородной консистенции.

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