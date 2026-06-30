Как вкусно приготовить молодой картофель на ужин: с чесноком и сыром
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Молодой картофель не требует сложных ингредиентов, чтобы стать полноценным блюдом на ужин. Достаточно запечь его с чесноком, специями и сыром, чтобы получить хрустящую корочку и нежную сердцевину. Такой рецепт прекрасно подходит как для повседневного меню, так и для семейных выходных. Особенно вкусно подавать картофель с простым домашним чесночным соусом.
Идея приготовления запеченного молодого картофеля опубликована на странице фудблогера yanni.cooking в Instagram.
Ингредиенты:
- молодой картофель – 700-800 г
- оливковое масло – 2-3 ст.л.
- чеснок – 2-3 зубчика (или 1-2 ч.л. сухого чеснока)
- соль – по вкусу
- чёрный молотый перец – по вкусу
- паприка – по желанию
- пармезан – 30-50 г
- укроп – небольшой пучок
Для соуса:
- сметана или густой натуральный йогурт – 4 ст.л.
- чеснок – 1 зубчик
- укроп – по вкусу
- соль – по вкусу
- лимонный сок – несколько капель
Способ приготовления:
1. Тщательно вымойте молодой картофель, не очищая его от кожуры. Отварите в подсоленной воде примерно 15–20 минут до мягкости.
2. Переложите картофель на противень, застеленный пергаментом. С помощью дна стакана или чашки слегка прижмите каждую картофелину, чтобы она стала плоской.
3. Сбрызните картофель оливковым маслом. Добавьте измельченный или сухой чеснок, соль, черный перец и паприку.
4. Равномерно распределите специи.
5. Запекайте в духовке, разогретой до 220 градусов, примерно 25-30 минут, пока края картофеля не станут румяными и хрустящими.
6. Готовый картофель сразу посыпьте мелко натертым пармезаном и измельчённым укропом.
7. Для соуса смешайте сметану или густой йогурт с измельченным чесноком, укропом, солью и несколькими каплями лимонного сока. Хорошо перемешайте до однородной консистенции.
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