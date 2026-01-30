Как вкусно приготовить на ужин обычную перловку: рецепт за копейки
Перловка – очень бюджетная и простая в приготовлении крупа. Она прекрасно подходит для сытного ужина. Дополнить такой продукт можно обычными сосисками и овощной зажаркой. Блюдо получится удачным на вкус.
Идея приготовления перловки с сосисками и овощами на ужин опубликована на странице фудблогера zhannakon75 в Instagram.
Ингредиенты:
- перловая крупа – 1 стакан
- вода – 3 стакана
- сосиски – 5-6 шт. тоненькие (нарезать кружочками)
- лук – 1 шт. (порезать на кусочки)
- морковь – 1 шт. ( натереть на терку)
- масло – для зажарки
- соль, перец – по вкусу
- сливочное масло – 30-50 г по желанию
Способ приготовления:
1. Перловку хорошо промыть.
2. Залить холодной водой минимум на 1-2 часа.
3. В глубокой сковороде разогреть масло, обжарить нарезанный лук до прозрачности.
4. Добавить тертую морковь, обжарить 2-3 минуты.
5. Добавить сосиски и подрумянить.
6. Всыпать перловку, перемешать.
7. Жарить 1-2 минуты.
8. Залить водой, посолить и поперчить.
9. Накрыть крышкой и тушить на маленьком огне 40-45 минут, периодически помешивая.
10. В конце можно добавить кусочек сливочного масла, накрыть и дать настояться 5 минут.
