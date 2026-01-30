Как вкусно приготовить на ужин обычную перловку: рецепт за копейки

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
435
Перловка – очень бюджетная и простая в приготовлении крупа. Она прекрасно подходит для сытного ужина. Дополнить такой продукт можно обычными сосисками и овощной зажаркой. Блюдо получится удачным на вкус.

Идея приготовления перловки с сосисками и овощами на ужин опубликована на странице фудблогера zhannakon75 в Instagram.

Ингредиенты:

  • перловая крупа – 1 стакан
  • вода – 3 стакана
  • сосиски – 5-6 шт. тоненькие (нарезать кружочками)
  • лук – 1 шт. (порезать на кусочки)
  • морковь – 1 шт. ( натереть на терку)
  • масло – для зажарки
  • соль, перец – по вкусу
  • сливочное масло – 30-50 г по желанию

Способ приготовления:

1. Перловку хорошо промыть.

2. Залить холодной водой минимум на 1-2 часа.

3. В глубокой сковороде разогреть масло, обжарить нарезанный лук до прозрачности.

4. Добавить тертую морковь, обжарить 2-3 минуты.

5. Добавить сосиски и подрумянить.

6. Всыпать перловку, перемешать.

7. Жарить 1-2 минуты.

8. Залить водой, посолить и поперчить.

9. Накрыть крышкой и тушить на маленьком огне 40-45 минут, периодически помешивая.

10. В конце можно добавить кусочек сливочного масла, накрыть и дать настояться 5 минут.

