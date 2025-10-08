Гречка – простая и полезная крупа, которую большинство привыкло готовить как гарнир. Но стоит лишь немного изменить подход, и обычное блюдо превращается в настоящий кулинарный хит. Этот рецепт позволяет приготовить гречку так, что она приобретает нежную кремовую текстуру, насыщенный вкус и аромат сливок, сыра и жареных орехов. Такое блюдо прекрасно подойдет как для завтрака, так и для обеда или ужина – оно сытное, ароматное и не требует сложных ингредиентов.

Оригинальным рецептом гречки с пармезаном и орехами поделился фудблогер o gorodnik на своей странице в Instagram.

Ингредиенты (на 1 порцию):

гречка (сухая) – 75 г

лук – 20 г

чеснок – 5 г

растительное масло – 5 г

сливочное масло – 10 г

Ингредиенты для соуса:

сливки 20% – 100 г

пармезан – 20 г (15 г в соус, 5 г – для подачи)

черный перец – по вкусу

лесной орех (жареный или запеченный) – 10 г

Способ приготовления:

1. Насыпьте крупу в кипящую подсоленную воду и варите примерно 8 минут, после чего слейте остаток воды.

2. Лук и чеснок нарежьте мелко. На сковороде разогрейте смесь сливочного и растительного масла, обжарьте овощи до золотистого цвета.

3. Переложите отваренную крупу в сковороду, быстро перемешайте и обжарьте в течение минуты.

4. Влейте сливки, варите 2 минуты на слабом огне, постоянно помешивая, чтобы блюдо не подгорело.

5. Вмешайте тертый пармезан и щепотку черного перца. Сыр растает и сделает гречку кремовой.

6. Переложите блюдо в глубокую тарелку, посыпьте сверху еще немного пармезаном и измельченными лесными орехами.

