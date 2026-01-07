Все рецепты
Как вкусно приготовить обычные макароны: делимся рецептом для обеда и ужина
Макароны – очень простой продукт, который можно варить, а также готовить на сковороде. Еще из макарон получится очень вкусная запеканка.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных макарон с сосисками, твердым сыром и специями.
Ингредиенты:
- 300 г сосисок
- 1 луковица
- 2 зубчика чеснока
- 2 ст.л томатной пасты
- 1 ст.л крем-сыр
- 50 г твердого сыра
- 150-200 г макарон
- зелень
Способ приготовления:
1. Сосиски обжариваем на среднем огне до золотистости. Добавляем мелко нарезанный лук и чеснок, обжариваем несколько минуток. Добавляем специи, томатную пасту, крем-сыр и хорошо перемешиваем.
2. Всыпаем макароны, заливаем водой и готовим под крышкой на невысоком огне 8-10 минуток.
В конце добавляем сыр и зелень!
