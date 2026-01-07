Подпишитесь, чтобы узнавать новости первыми

Как вкусно приготовить обычные макароны: делимся рецептом для обеда и ужина

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
1,0 т.
Макароны – очень простой продукт, который можно варить, а также готовить на сковороде. Еще из макарон получится очень вкусная запеканка.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных макарон с сосисками, твердым сыром и специями.

Ингредиенты:

  • 300 г сосисок
  • 1 луковица
  • 2 зубчика чеснока
  • 2 ст.л томатной пасты
  • 1 ст.л крем-сыр
  • 50 г твердого сыра
  • 150-200 г макарон
  • зелень

Способ приготовления:

1. Сосиски обжариваем на среднем огне до золотистости. Добавляем мелко нарезанный лук и чеснок, обжариваем несколько минуток. Добавляем специи, томатную пасту, крем-сыр и хорошо перемешиваем.

2. Всыпаем макароны, заливаем водой и готовим под крышкой на невысоком огне 8-10 минуток.

В конце добавляем сыр и зелень!

