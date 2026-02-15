Как вкусно приготовить печень, чтобы она не горчила: делимся рецептом и секретами приготовления
Печень – очень полезный и вкусный продукт, который может быть основой для салатов, котлет, запеканок, отбивных. Еще печень можно просто варить и тушить с овощами.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной, сочной и мягкой печени с луком, специями.
Ингредиенты:
- телячья печень – 500 г
- специи: приправа к грибам, перец черный молотый, чеснок сушеный от @eko_spices – по вкусу,
- мука – 100 г
- масло – 70-100 г
- лук – 2 шт.
- сахар – 1 ч.л.
- вода – 100 мл
- коньяк – 1 ст.л.
Способ приготовления:
1. Печень почистите от пленки и нарежьте тонкими слайсами. Щедро посыпать с двух сторон специями и отложить промариноваться на 30 минут.
2. В контейнер выложите муку и замаринованную печень и хорошо потрусить, чтобы каждый кусочек равномерно был запанирован. На сковороде разогреть масло и обжарить каждый кусочек с двух сторон до золотистости.
3. Лук нарежьте тонкими полукольцами, выложить на разогретую с маслом сковородку, и поджарить до мягкости. Добавьте сахар и поджарьте, помешивая, на небольшом огне до золотистого цвета. Выложите к луку поджаренную печень, долить воды, накройте крышкой и протушите 10 минут. Добавьте коньяк, и подержить под крышкой еще 5 минут.
