Печень – очень полезный и вкусный продукт, который может быть основой для салатов, котлет, запеканок, отбивных. Еще печень можно просто варить и тушить с овощами.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной, сочной и мягкой печени с луком, специями.

Ингредиенты:

телячья печень – 500 г

специи: приправа к грибам, перец черный молотый, чеснок сушеный от @eko_spices – по вкусу,

мука – 100 г

масло – 70-100 г

лук – 2 шт.

сахар – 1 ч.л.

вода – 100 мл

коньяк – 1 ст.л.

Способ приготовления:

1. Печень почистите от пленки и нарежьте тонкими слайсами. Щедро посыпать с двух сторон специями и отложить промариноваться на 30 минут.

2. В контейнер выложите муку и замаринованную печень и хорошо потрусить, чтобы каждый кусочек равномерно был запанирован. На сковороде разогреть масло и обжарить каждый кусочек с двух сторон до золотистости.

3. Лук нарежьте тонкими полукольцами, выложить на разогретую с маслом сковородку, и поджарить до мягкости. Добавьте сахар и поджарьте, помешивая, на небольшом огне до золотистого цвета. Выложите к луку поджаренную печень, долить воды, накройте крышкой и протушите 10 минут. Добавьте коньяк, и подержить под крышкой еще 5 минут.

