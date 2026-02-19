Телячья печень — диетический субпродукт, богатый легкоусвояемым железом, витаминами A, группы B (особенно B12) и фолиевой кислотой. Она эффективно повышает гемоглобин, улучшает зрение, укрепляет сосуды и иммунитет. Благодаря нежной структуре и низкой калорийности. Готовить из печени можно салаты, паштеты, закуски.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной жареной печени, с луком и специями.

Ингредиенты:

телячья печень – 500 г

специи: приправа к грибам, перец черный молотый, чеснок сушеный– по вкусу,

мука – 100 г

масло – 70-100 г

лук – 2 шт.

сахар – 1 ч.л.

вода – 100 мл

коньяк – 1 ст.л.

Способ приготовления:

1. Печень почистить от пленки и нарезать тонкими слайсами. Щедро посыпать с двух сторон специями и отложить промариноваться на 30 минут.

2. В контейнер выложить муку и замаринованную печень и хорошо потрусить, чтобы каждый кусочек равномерно был запанирован.

3. На сковороде разогреть масло и обжарить каждый кусочек с двух сторон до золотистости. Лук нарезать тонкими полукольцами, выложить на разогретую с маслом сковородку, и поджарить до мягкости. Добавить сахар и поджарить, помешивая, на небольшом огне до золотистого цвета.

4. Выложить к луку поджаренную печень, долить воды, накрыть крышкой и протушить 10 минут, добавить коньяк, и подержать под крышкой еще 5 минут.

