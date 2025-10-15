Перловка – достаточно банальная и серая каша. Но из такого продукта можно сделать действительно вкусное и изысканное блюдо. Для этого вам понадобятся грибы и сыр.

Идея приготовления вкусной перловки с грибами и сыром опубликована на странице фудблогера lanas diet в Instagram.

Ингредиенты:

перловка – 200 г (замочить на 2–3 ч или на ночь)

грибы (шампиньоны, вешенки или белые) – 300 г

лук – 1 шт.

чеснок – 2 зубчика

сливочное масло – 30 г

оливковое масло – 1 ст.л.

белое вино сухое – 50 мл. (можно без него)

бульон овощной или грибной – 800 мл.

твердый сыр – 30-40 г

соль – 0.5 ч.л. (плюс корректируем в конце)

черный перец – 0.3 ч.л.

тимьян – щепотка или несколько иголочек свежего

лавровый лист – 1 шт. (по желанию)

Способ приготовления:

1. Лук мелко нарезать и обжарить на оливковом масле с половиной сливочного масла до мягкости.

2. Добавить нарезанные грибы и обжарить до золотистости.

3. Затем добавить измельченный чеснок, прогреть, ввести вино и промытую перловку. Перемешать, чтобы впитала аромат.

4. Начать постепенно подливать горячий бульон, по 100-150 мл. за раз.

5. Перемешивать и ждать, пока перловка впитает жидкость, тогда добавлять следующую порцию.

6. Через 40-50 минут, когда перловка станет мягкой, добавить оставшееся сливочное масло, тертый сыр, соль, перец и тимьян. Хорошо перемешать – сыр растает и сделает блюдо кремовым и тягучим.

7. Снять с огня, дать настояться несколько минут под крышкой. Перед подачей можно еще присыпать сыром и свежим тимьяном.

