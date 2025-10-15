Как вкусно приготовить перловку: рецепт с грибами и сыром: рецепт с грибами и сыром
Перловка – достаточно банальная и серая каша. Но из такого продукта можно сделать действительно вкусное и изысканное блюдо. Для этого вам понадобятся грибы и сыр.
Идея приготовления вкусной перловки с грибами и сыром опубликована на странице фудблогера lanas diet в Instagram.
Ингредиенты:
- перловка – 200 г (замочить на 2–3 ч или на ночь)
- грибы (шампиньоны, вешенки или белые) – 300 г
- лук – 1 шт.
- чеснок – 2 зубчика
- сливочное масло – 30 г
- оливковое масло – 1 ст.л.
- белое вино сухое – 50 мл. (можно без него)
- бульон овощной или грибной – 800 мл.
- твердый сыр – 30-40 г
- соль – 0.5 ч.л. (плюс корректируем в конце)
- черный перец – 0.3 ч.л.
- тимьян – щепотка или несколько иголочек свежего
- лавровый лист – 1 шт. (по желанию)
Способ приготовления:
1. Лук мелко нарезать и обжарить на оливковом масле с половиной сливочного масла до мягкости.
2. Добавить нарезанные грибы и обжарить до золотистости.
3. Затем добавить измельченный чеснок, прогреть, ввести вино и промытую перловку. Перемешать, чтобы впитала аромат.
4. Начать постепенно подливать горячий бульон, по 100-150 мл. за раз.
5. Перемешивать и ждать, пока перловка впитает жидкость, тогда добавлять следующую порцию.
6. Через 40-50 минут, когда перловка станет мягкой, добавить оставшееся сливочное масло, тертый сыр, соль, перец и тимьян. Хорошо перемешать – сыр растает и сделает блюдо кремовым и тягучим.
7. Снять с огня, дать настояться несколько минут под крышкой. Перед подачей можно еще присыпать сыром и свежим тимьяном.
