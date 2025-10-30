Как вкусно приготовить полезные запеченные яблоки: делимся классическим рецептом

Рецепт яблок

Запеченные яблоки — это простой, вкусный и полезный десерт, который можно приготовить в духовке или микроволновке с различными начинками. Очень вкусно например будет с орехами, творогом, изюмом.

Редакция FoodOboz делится классическим рецептом вкусных запеченных яблок с медом и корицей.

Ингредиенты:

  • Яблоки (лучше использовать твердые сорта, например, "Антоновка")
  • Мед или сахар
  • Корица по вкусу
  • Вода

Способ приготовления:

1. Разогрейте духовку до 180°C.

2. Тщательно вымойте яблоки и с помощью специального ножа или ложки удалите сердцевину, оставив дно целым. Наполните образовавшееся углубление 1-2 чайными ложками меда или сахара и посыпьте корицей.

3. Выложите яблоки в форму для запекания, налейте на дно немного воды, чтобы яблоки не прилипли и не подгорели. Запекайте 30-40 минут, пока яблоки не станут мягкими, но сохранят форму. Время может меняться в зависимости от размера и сорта!

