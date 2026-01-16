Все рецепты
Как вкусно приготовить полезный булгур: делимся самым простым рецептом
Булгур – очень полезный и вкусный продукт, который может быть основой для каш, рассольников, супов и просто салатов. Еще вкусно будет – просто сварить с маслом.
Нутрициолог поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и полезного булгура с овощами и зеленью.
Ингредиенты:
- булгур
- помидор
- кинза или петрушка
- оливковое масло
- сок лимона
- соль
Способ приготовления:
1. Булгур отварите, добавьте порезанную зелень, помидоры.
2. Полейте маслом, добавьте сок лимона, перемешайте и подавайте.
