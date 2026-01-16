Булгур – очень полезный и вкусный продукт, который может быть основой для каш, рассольников, супов и просто салатов. Еще вкусно будет – просто сварить с маслом.

Нутрициолог поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и полезного булгура с овощами и зеленью.

Ингредиенты:

булгур

помидор

кинза или петрушка

оливковое масло

сок лимона

соль

Способ приготовления:

1. Булгур отварите, добавьте порезанную зелень, помидоры.

2. Полейте маслом, добавьте сок лимона, перемешайте и подавайте.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: