Как вкусно приготовить полезный булгур: делимся самым простым рецептом

Рецепт блюда

Булгур – очень полезный и вкусный продукт, который может быть основой для каш, рассольников, супов и просто салатов. Еще вкусно будет – просто сварить с маслом.

Нутрициолог поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и полезного булгура с овощами и зеленью. 

Ингредиенты: 

  • булгур
  • помидор
  • кинза или петрушка
  • оливковое масло
  • сок лимона
  • соль

Способ приготовления: 

1. Булгур отварите, добавьте порезанную зелень,  помидоры.

2. Полейте маслом, добавьте сок лимона, перемешайте и подавайте. 

