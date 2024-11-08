Цветная капуста – это вкусный и полезный овощ, также способный украсить любой стол своим необычным видом. Из нее готовят много разнообразных блюд, каждое из которых обязательно найдет своих ценителей.

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Как приготовить цветную капусту так, чтобы получилась вкусная и красивая, в Instagram показала фудблогер с ником goptarenkonatali. Оказывается, в этом нет ничего сложного.

Ингредиенты

Цветная капуста – 500-600 гр

Панировочные сухари – 3 ст.л.

Пармезан тертый – 3 ст.л.

Чеснок сушеный – ½ ч.л.

Сливочное масло – 50 гр

Способ приготовления

1. Цветную капусту разобрать на соцветия, удалив толстые стебли.

2. Закинуть в подсоленную кипящую воду и варить 4-5 минут.

3. Откинуть капусту на дуршлаг.

4. Готовим панировочную смесь. Смешиваем сухари, чеснок и натертый пармезан.

5. Обвалять каждое соцветие в панировке и выложить капусту в форму для запекания или на застеленный пергаментом противень.

6. Сливочное масло растопить и полить капусту.

7. Отправить в разогретую до 200 градусов духовку и запекать 20-30 минут до золотистого цвета.

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