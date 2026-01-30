Тушеная капуста – одно из самых простых и вкусных домашних блюд, которое можно готовить хоть каждый день и с разными продуктами, а пикантности блюду придаст кетчуп или томатная паста.

Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусной тушеной капусты, с томатной пастой и специями.

Ингредиенты:

капуста

томатная паста

морковь

лук

соль, перец

растительное масло

вода

Способ приготовления:

1. Нашинкуйте капусту, обжарьте слегка, после добавьте лук и морковь.

2. Разведите томатную пасту с водой и специями и добавьте в капусту, тушите под крышкой.

