Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
2,1 т.
Как вкусно приготовить тушеную капусту: делимся легким рецептом блюда, которое понравится всем

Тушеная капуста – одно из самых простых и вкусных домашних блюд, которое можно готовить хоть каждый день и с разными продуктами, а пикантности блюду придаст кетчуп или томатная паста.

Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусной тушеной капусты, с томатной пастой и специями.

Ингредиенты:

  • капуста
  • томатная паста
  • морковь
  • лук
  • соль, перец
  • растительное масло
  • вода

Способ приготовления:

1. Нашинкуйте капусту, обжарьте слегка, после добавьте лук и морковь.

2. Разведите томатную пасту с водой и специями и добавьте в капусту, тушите под крышкой.

