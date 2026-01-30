Все рецепты
Как вкусно приготовить тушеную капусту: делимся легким рецептом блюда, которое понравится всем
Тушеная капуста – одно из самых простых и вкусных домашних блюд, которое можно готовить хоть каждый день и с разными продуктами, а пикантности блюду придаст кетчуп или томатная паста.
Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусной тушеной капусты, с томатной пастой и специями.
Ингредиенты:
- капуста
- томатная паста
- морковь
- лук
- соль, перец
- растительное масло
- вода
Способ приготовления:
1. Нашинкуйте капусту, обжарьте слегка, после добавьте лук и морковь.
2. Разведите томатную пасту с водой и специями и добавьте в капусту, тушите под крышкой.
