Как вкусно приготовить тушеную капусту: делимся рецептом блюда для всей семьи

Ирина Мельниченко
Тушеная капуста – отличное блюдо для ужина и обеда. Готовить ее можно с грибами, специями, томатной пастой и мясом. Еще можно добавить зелень и чеснок, лук. 

Кулинар поделился в Instagram рецептом очень вкусного бигоса с грибами, с томатной пастой.

Ингредиенты: 

  • сушеные грибы – 15 г
  • кипяток – 250 мл
  • квашеная капуста – 1 кг
  • томатная паста – 50 г
  • мясо (вырезка) – 500 г
  • копченые колбаски – 80 г
  • морковь – 250 г
  • лук – 250 г
  • масло – 50 мл
  • специи: соль, перец – по вкусу, паприка – 0,5 ч.л.

Способ приготовления: 

1. Заливаем промытые грибы кипятком на 30 минут, (воду не выливаем).

2. В разогретую с маслом высокую антипригарную сковородку (в идеале гусятницу) выкладываем порезанное мясо, и жарим, помешивая, пока оно не станет золотистым. Посыпаем паприкой и добавляем порезанный лук, перемешиваем и жарим 5 минут. Выкладываем потертую на крупную терку морковь, перемешиваем, через несколько минут добавляем порезанные полосками грибы и воду в которой они запаривались. Тушим под крышкой, время от времени помешивая, до готовности мяса.

3. Солим, перчим добавляем томатную пасту, колбаски, промытую квашеную капусту, перемешиваем, и тушим под крышкой, время от времени помешивая, на среднем огне до готовности капусты (в зависимости от ваших вкусов, можно оставить капусту хрустящей, или приготовить до мягкости).

