Как вкусно протушить куриные сердечки на сковородке: идеально к картофельному пюре

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
48
Тушеные куриные сердечки в сметане – отличное дополнение к картофельному пюре. Такое мясо не требует длительного приготовления и очень удачно сочетается с разнообразными овощами. Получается бюджетно и сытно.

Идея приготовления тушеных куриных сердечек опубликована на странице фудблогера anna.didus в Instagram.

Ингредиенты:

  • куриные сердечки – 600 г
  • лук – 1 шт. (крупный)
  • морковь – 1 шт.
  • масло – для жарки

Ингредиенты для соуса:

  • сметана – 3 ст.л.
  • томатная паста – 1 ст.л.
  • мука – 1 ст.л.
  • вода – 1 стакан
  • соль – по вкусу
  • хмели-сунели – по вкусу
  • паприка – по вкусу

Способ приготовления:

1. Сердечки разрезать пополам и срезать лишнее.

2. Промыть сердечки и жарить на сковородке с маслом.

3. Жарить, пока не испарится жидкость.

4. Лук нарезать полукольцами, а морковь полупластинками.

5. Отправить в сковородку с сердечками.

6. Тушить до готовности овощей.

7. Тем временем готовить соус: сметану смешать с томатной пастой и мукой, перемешать до однородности и влить воду.

8. Перемешать и влить к сердечкам с овощами.

9. Посолить, добавить специи, перемешать и накрыть крышкой.

10. Готовить на маленьком огне 20 минут, периодически перемешивать.

11. Подавать с любимым гарниром.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Сейчас мы готовим

Все рецепты