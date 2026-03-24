Как вкусно протушить куриные сердечки на сковородке: идеально к картофельному пюре
Тушеные куриные сердечки в сметане – отличное дополнение к картофельному пюре. Такое мясо не требует длительного приготовления и очень удачно сочетается с разнообразными овощами. Получается бюджетно и сытно.
Идея приготовления тушеных куриных сердечек опубликована на странице фудблогера anna.didus в Instagram.
Ингредиенты:
- куриные сердечки – 600 г
- лук – 1 шт. (крупный)
- морковь – 1 шт.
- масло – для жарки
Ингредиенты для соуса:
- сметана – 3 ст.л.
- томатная паста – 1 ст.л.
- мука – 1 ст.л.
- вода – 1 стакан
- соль – по вкусу
- хмели-сунели – по вкусу
- паприка – по вкусу
Способ приготовления:
1. Сердечки разрезать пополам и срезать лишнее.
2. Промыть сердечки и жарить на сковородке с маслом.
3. Жарить, пока не испарится жидкость.
4. Лук нарезать полукольцами, а морковь полупластинками.
5. Отправить в сковородку с сердечками.
6. Тушить до готовности овощей.
7. Тем временем готовить соус: сметану смешать с томатной пастой и мукой, перемешать до однородности и влить воду.
8. Перемешать и влить к сердечкам с овощами.
9. Посолить, добавить специи, перемешать и накрыть крышкой.
10. Готовить на маленьком огне 20 минут, периодически перемешивать.
11. Подавать с любимым гарниром.
