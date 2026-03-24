Тушеные куриные сердечки в сметане – отличное дополнение к картофельному пюре. Такое мясо не требует длительного приготовления и очень удачно сочетается с разнообразными овощами. Получается бюджетно и сытно.

Идея приготовления тушеных куриных сердечек опубликована на странице фудблогера anna.didus в Instagram.

Ингредиенты:

куриные сердечки – 600 г

лук – 1 шт. (крупный)

морковь – 1 шт.

масло – для жарки

Ингредиенты для соуса:

сметана – 3 ст.л.

томатная паста – 1 ст.л.

мука – 1 ст.л.

вода – 1 стакан

соль – по вкусу

хмели-сунели – по вкусу

паприка – по вкусу

Способ приготовления:

1. Сердечки разрезать пополам и срезать лишнее.

2. Промыть сердечки и жарить на сковородке с маслом.

3. Жарить, пока не испарится жидкость.

4. Лук нарезать полукольцами, а морковь полупластинками.

5. Отправить в сковородку с сердечками.

6. Тушить до готовности овощей.

7. Тем временем готовить соус: сметану смешать с томатной пастой и мукой, перемешать до однородности и влить воду.

8. Перемешать и влить к сердечкам с овощами.

9. Посолить, добавить специи, перемешать и накрыть крышкой.

10. Готовить на маленьком огне 20 минут, периодически перемешивать.

11. Подавать с любимым гарниром.

