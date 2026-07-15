Как вкусно стушить кабачки: просто добавьте сыр и помидоры

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
663
Как вкусно стушить кабачки: просто добавьте сыр и помидоры
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Тушеные кабачки – лучшее блюдо для сытного обеда и ужина. Готовить их можно с овощами, а а также просто с сыром. 

Как вкусно стушить кабачки: просто добавьте сыр и помидоры

Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусных тушеных кабачков, с плавленным сыром и чесноком. 

Ингредиенты: 

  • Кабачки (молодые) 2 шт.
  • Плавленый сырок (или крем-сыр) 150 г
  • Чеснок 2-3 зуб. 
  • Луковица 1 шт.
  • Черри
  • Растительное масло 2 ст. л. (для жарки)
  • Соль, черный перец по вкусу

Способ приготовления: 

1. Нарежьте кубиком кабачки, обжарьте. Добавьте лук и чеснок. 

Как вкусно стушить кабачки: просто добавьте сыр и помидоры

2. После добавьте специи, чеснок. сыр и помидоры. Накройте крышкой и тушите до готовности.

Как вкусно стушить кабачки: просто добавьте сыр и помидоры

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