Тушеные кабачки – лучшее блюдо для сытного обеда и ужина. Готовить их можно с овощами, а а также просто с сыром.

Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусных тушеных кабачков, с плавленным сыром и чесноком.

Ингредиенты:

Кабачки (молодые) 2 шт.

Плавленый сырок (или крем-сыр) 150 г

Чеснок 2-3 зуб.

Луковица 1 шт.

Черри

Растительное масло 2 ст. л. (для жарки)

Соль, черный перец по вкусу

Способ приготовления:

1. Нарежьте кубиком кабачки, обжарьте. Добавьте лук и чеснок.

2. После добавьте специи, чеснок. сыр и помидоры. Накройте крышкой и тушите до готовности.

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