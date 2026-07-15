Как вкусно стушить кабачки: просто добавьте сыр и помидоры
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Тушеные кабачки – лучшее блюдо для сытного обеда и ужина. Готовить их можно с овощами, а а также просто с сыром.
Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусных тушеных кабачков, с плавленным сыром и чесноком.
Ингредиенты:
- Кабачки (молодые) 2 шт.
- Плавленый сырок (или крем-сыр) 150 г
- Чеснок 2-3 зуб.
- Луковица 1 шт.
- Черри
- Растительное масло 2 ст. л. (для жарки)
- Соль, черный перец по вкусу
Способ приготовления:
1. Нарежьте кубиком кабачки, обжарьте. Добавьте лук и чеснок.
2. После добавьте специи, чеснок. сыр и помидоры. Накройте крышкой и тушите до готовности.
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