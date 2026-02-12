Все рецепты
Как вкусно запечь картофель: рецепт очень сытного блюда за 20 минут
Картофель – идеальный овощ для приготовления пюре, а также супов, салатов. Еще картофель можно просто вкусно запекать, тушить, жарить, варить и подавать с маслом и зеленью.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного запеченного картофеля с беконом и специями.
Ингредиенты:
- Картофель 2 шт.
- Бекон 100 г
- Чеснок 1 зубчик
- Сливочное масло 50 г
- Зелень по вкусу
- Соль, перец по вкусу
Способ приготовления:
1. Картофель нарежьте слайсами, бекон на средние куски. Нанизывайте картофель и бекон на шпажку.
2. Сверху полейте маслом со специями и чесноком. Заверните в фольгу, запекайте до готовности.
