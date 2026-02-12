Картофель – идеальный овощ для приготовления пюре, а также супов, салатов. Еще картофель можно просто вкусно запекать, тушить, жарить, варить и подавать с маслом и зеленью.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного запеченного картофеля с беконом и специями.

Ингредиенты:

Картофель 2 шт.

Бекон 100 г

Чеснок 1 зубчик

Сливочное масло 50 г

Зелень по вкусу

Соль, перец по вкусу

Способ приготовления:

1. Картофель нарежьте слайсами, бекон на средние куски. Нанизывайте картофель и бекон на шпажку.

2. Сверху полейте маслом со специями и чесноком. Заверните в фольгу, запекайте до готовности.

