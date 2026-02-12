Как вкусно запечь картофель: рецепт очень сытного блюда за 20 минут

Рецепт картофеля

Картофель – идеальный овощ для приготовления пюре, а также супов, салатов. Еще картофель можно просто вкусно запекать, тушить, жарить, варить и подавать с маслом и зеленью.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного запеченного картофеля с беконом и специями. 

Ингредиенты: 

  • Картофель 2 шт.
  • Бекон 100 г
  • Чеснок 1 зубчик
  • Сливочное масло 50 г
  • Зелень по вкусу
  • Соль, перец по вкусу

Способ приготовления: 

1. Картофель нарежьте слайсами, бекон на средние куски. Нанизывайте картофель и бекон на шпажку. 

2. Сверху полейте маслом со специями и чесноком. Заверните в фольгу, запекайте до готовности.

