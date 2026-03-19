Картофель и куриное мясо – идеальная основа для сытного блюда для обеда и ужина. Вкусно и быстро будет, если просто запечь мясо с картофелем и специями. Для того, чтобы мясо было сочным, кулинары советуют его предварительно замариновать в йогурте или сметане.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной запеченной картошки с куриными бедрами.

Ингредиенты:

6 куриных бедер или голеней

2 ст.л белого йогурта

микс специй для курицы

соль

6-7 картофелин

специи для картофеля

Способ приготовления:

1. Бедра смажьте йогуртом, добавьте специи, перемешайте.

2. Порежьте картофель, добавьте специи, выложите картофель и голени на противень.

3. Запекайте в разогретой до 180С духовке 50-55 минут.

