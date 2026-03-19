Подпишитесь, чтобы узнавать новости первыми

Нажмите “Подписаться” в следующем окне

Перейти
Google Subscribe

Как вкусно запечь картофель с куриными голенями для обеда: самый простой рецепт

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
996
Картофель и куриное мясо – идеальная основа для сытного блюда для обеда и ужина. Вкусно и быстро будет, если просто запечь мясо с картофелем и специями. Для того, чтобы мясо было сочным, кулинары советуют его предварительно замариновать в йогурте или сметане. 

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной запеченной картошки с куриными бедрами. 

Ингредиенты: 

  • 6 куриных бедер или голеней 
  • 2 ст.л белого йогурта
  • микс специй для курицы
  • соль
  • 6-7 картофелин
  • специи для картофеля

Способ приготовления: 

1. Бедра смажьте йогуртом, добавьте специи, перемешайте.

2. Порежьте картофель, добавьте специи, выложите картофель и голени на противень.

3. Запекайте в разогретой до 180С духовке 50-55 минут.

