Все рецепты
Как вкусно запечь картофель с куриными голенями для обеда: самый простой рецепт
Картофель и куриное мясо – идеальная основа для сытного блюда для обеда и ужина. Вкусно и быстро будет, если просто запечь мясо с картофелем и специями. Для того, чтобы мясо было сочным, кулинары советуют его предварительно замариновать в йогурте или сметане.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной запеченной картошки с куриными бедрами.
Ингредиенты:
- 6 куриных бедер или голеней
- 2 ст.л белого йогурта
- микс специй для курицы
- соль
- 6-7 картофелин
- специи для картофеля
Способ приготовления:
1. Бедра смажьте йогуртом, добавьте специи, перемешайте.
2. Порежьте картофель, добавьте специи, выложите картофель и голени на противень.
3. Запекайте в разогретой до 180С духовке 50-55 минут.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: