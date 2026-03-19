Как вкусно запечь куриные голени с овощами в духовке: идеальный вариант для ужина

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
384
Куриные голени можно очень вкусно приготовить на ужин. Запеките мясо вместе с овощами, а также ароматными специями. Это очень простой рецепт, который не потребует много вашего времени.

Идея приготовления голеней на ужин с овощами опубликована на странице фудблогера polli cooking в Instagram.

Ингредиенты:

  • 6-8 голеней
  • микс специй для курицы
  • соль
  • масло
  • картофель
  • морковь
  • лук
  • сладкий перец
Способ приготовления:

1. К голеням добавляем специи, соль, масло.

2. Хорошо перемешать.

3. На противень выложить нарезанные овощи, полить маслом и посыпать специями.

4. Сверху выложить голени.

5. Отправить в разогретую до 180 духовку на 40 минут, последние 10 минут включить режим конвекции.

6. Подавать с любимым соусом.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Сейчас мы готовим

Все рецепты