Как вкусно запечь куриные голени с овощами в духовке: идеальный вариант для ужина
Куриные голени можно очень вкусно приготовить на ужин. Запеките мясо вместе с овощами, а также ароматными специями. Это очень простой рецепт, который не потребует много вашего времени.
Идея приготовления голеней на ужин с овощами опубликована на странице фудблогера polli cooking в Instagram.
Ингредиенты:
- 6-8 голеней
- микс специй для курицы
- соль
- масло
- картофель
- морковь
- лук
- сладкий перец
- специи, соль, масло, специи, соль
Способ приготовления:
1. К голеням добавляем специи, соль, масло.
2. Хорошо перемешать.
3. На противень выложить нарезанные овощи, полить маслом и посыпать специями.
4. Сверху выложить голени.
5. Отправить в разогретую до 180 духовку на 40 минут, последние 10 минут включить режим конвекции.
6. Подавать с любимым соусом.
