Куриные голени можно очень вкусно приготовить на ужин. Запеките мясо вместе с овощами, а также ароматными специями. Это очень простой рецепт, который не потребует много вашего времени.

Идея приготовления голеней на ужин с овощами опубликована на странице фудблогера polli cooking в Instagram.

Ингредиенты:

6-8 голеней

микс специй для курицы

соль

масло

картофель

морковь

лук

сладкий перец

Способ приготовления:

1. К голеням добавляем специи, соль, масло.

2. Хорошо перемешать.

3. На противень выложить нарезанные овощи, полить маслом и посыпать специями.

4. Сверху выложить голени.

5. Отправить в разогретую до 180 духовку на 40 минут, последние 10 минут включить режим конвекции.

6. Подавать с любимым соусом.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: