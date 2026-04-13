Подпишитесь, чтобы узнавать новости первыми

Нажмите “Подписаться” в следующем окне

Перейти
Google Subscribe

Как вкусно запечь куриные крылья в соусе из меда, йогурта и горчицы: мясо получится очень нежным

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
360
Куриные крылышки – это универсальное блюдо, которое одинаково хорошо подходит и для домашнего ужина, и для дружеских встреч. Благодаря удачному маринаду и ароматному соусу они получаются сочными внутри и румяными снаружи. Сочетание нежного йогурта, специй и пикантной глазури создает насыщенный вкус, который сложно забыть. Такой рецепт не требует сложных техник и легко повторяется дома.

Идея приготовления хрустящих и золотистых куриных крыльев в духовке опубликована на странице фудблогера diana ovinnikova в Instagram.

Ингредиенты:

  • куриные крылышки – 1 кг.

Для маринада:

  • греческий йогурт – 3 ст.л.
  • горчица дижонская – 2 ст. л.
  • томатная паста – 1 ст.л.
  • молоко – 100 мл.
  • копченая паприка – по вкусу
  • сухой чеснок – по вкусу
  • соль – по вкусу
  • перец – по вкусу

Ингредиенты для соуса:

  • сливочное масло – 50 г
  • чеснок – 3 зубчика
  • кетчуп чили – 100 мл.
  • соевый соус – 50 г
  • мед – 1 ст.л.

Для подачи:

  • кунжут – по вкусу
  • зеленый лук – по вкусу

Способ приготовления:

1. Промыть крылышки, удалить крайнюю фалангу и разрезать пополам, подготовив их к маринованию.

2. Добавить к крылышкам все ингредиенты для маринада, тщательно перемешать и оставить на 30 минут для пропитки вкусом.

3. Выложить крылышки на пергамент и запекать при температуре 180°C около 40 минут до полуготовности.

4. Приготовить соус, растопив сливочное масло на сковороде и добавив измельченный чеснок, кетчуп, соевый соус и мед.

5. Довести смесь до первых пузырьков.

6. Смазать крылышки соусом и вернуть в духовку, запекать при температуре 200-210°C по 5 минут с каждой стороны для образования румяной глазури.

7. Посыпать готовые крылышки кунжутом и зеленым луком перед подачей.

