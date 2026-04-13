Куриные крылышки – это универсальное блюдо, которое одинаково хорошо подходит и для домашнего ужина, и для дружеских встреч. Благодаря удачному маринаду и ароматному соусу они получаются сочными внутри и румяными снаружи. Сочетание нежного йогурта, специй и пикантной глазури создает насыщенный вкус, который сложно забыть. Такой рецепт не требует сложных техник и легко повторяется дома.

Идея приготовления хрустящих и золотистых куриных крыльев в духовке опубликована на странице фудблогера diana ovinnikova в Instagram.

Ингредиенты:

куриные крылышки – 1 кг.

Для маринада:

греческий йогурт – 3 ст.л.

горчица дижонская – 2 ст. л.

томатная паста – 1 ст.л.

молоко – 100 мл.

копченая паприка – по вкусу

сухой чеснок – по вкусу

соль – по вкусу

перец – по вкусу

Ингредиенты для соуса:

сливочное масло – 50 г

чеснок – 3 зубчика

кетчуп чили – 100 мл.

соевый соус – 50 г

мед – 1 ст.л.

Для подачи:

кунжут – по вкусу

зеленый лук – по вкусу

Способ приготовления:

1. Промыть крылышки, удалить крайнюю фалангу и разрезать пополам, подготовив их к маринованию.

2. Добавить к крылышкам все ингредиенты для маринада, тщательно перемешать и оставить на 30 минут для пропитки вкусом.

3. Выложить крылышки на пергамент и запекать при температуре 180°C около 40 минут до полуготовности.

4. Приготовить соус, растопив сливочное масло на сковороде и добавив измельченный чеснок, кетчуп, соевый соус и мед.

5. Довести смесь до первых пузырьков.

6. Смазать крылышки соусом и вернуть в духовку, запекать при температуре 200-210°C по 5 минут с каждой стороны для образования румяной глазури.

7. Посыпать готовые крылышки кунжутом и зеленым луком перед подачей.

