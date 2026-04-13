Как вкусно запечь куриные крылья в соусе из меда, йогурта и горчицы: мясо получится очень нежным
Куриные крылышки – это универсальное блюдо, которое одинаково хорошо подходит и для домашнего ужина, и для дружеских встреч. Благодаря удачному маринаду и ароматному соусу они получаются сочными внутри и румяными снаружи. Сочетание нежного йогурта, специй и пикантной глазури создает насыщенный вкус, который сложно забыть. Такой рецепт не требует сложных техник и легко повторяется дома.
Идея приготовления хрустящих и золотистых куриных крыльев в духовке опубликована на странице фудблогера diana ovinnikova в Instagram.
Ингредиенты:
- куриные крылышки – 1 кг.
Для маринада:
- греческий йогурт – 3 ст.л.
- горчица дижонская – 2 ст. л.
- томатная паста – 1 ст.л.
- молоко – 100 мл.
- копченая паприка – по вкусу
- сухой чеснок – по вкусу
- соль – по вкусу
- перец – по вкусу
Ингредиенты для соуса:
- сливочное масло – 50 г
- чеснок – 3 зубчика
- кетчуп чили – 100 мл.
- соевый соус – 50 г
- мед – 1 ст.л.
Для подачи:
- кунжут – по вкусу
- зеленый лук – по вкусу
Способ приготовления:
1. Промыть крылышки, удалить крайнюю фалангу и разрезать пополам, подготовив их к маринованию.
2. Добавить к крылышкам все ингредиенты для маринада, тщательно перемешать и оставить на 30 минут для пропитки вкусом.
3. Выложить крылышки на пергамент и запекать при температуре 180°C около 40 минут до полуготовности.
4. Приготовить соус, растопив сливочное масло на сковороде и добавив измельченный чеснок, кетчуп, соевый соус и мед.
5. Довести смесь до первых пузырьков.
6. Смазать крылышки соусом и вернуть в духовку, запекать при температуре 200-210°C по 5 минут с каждой стороны для образования румяной глазури.
7. Посыпать готовые крылышки кунжутом и зеленым луком перед подачей.
