Как вкусно запечь куриные крылышки в духовке: получатся хрустящими и золотистыми
Для того, чтобы вкусно запечь куриные крылья в духовке, вам понадобится всего несколько простых ингредиентов. Очень важно смазать мясо соусом для пикантности и золотистой корочки. Подавать можно с любым гарниром.
Идея приготовления золотистых куриных крылышек в соусе опубликована на странице фудблогера alionakarpiuk в Instagram.
Ингредиенты:
- куриные крылышки – 1 кг.
- чеснок – 6 зубчиков
- соевый соус от Торчин – 80 мл.
- соль с пряностями для курицы – 2 ч.л.
- мед – 2 ст.л.
Способ приготовления:
1. Крылышки хорошо промыть, разрезать на две части.
2. Натереть чеснок.
3. Добавить его к крылышкам вместе со всеми ингредиентами для маринада.
4. Хорошо перемешать.
5. Оставить мариноваться на 30 минут.
6. Выложить крылышки на противень, застеленный пергаментом.
7. Поставить в духовку, разогретую до 190°C. Выпекать 20 минут.
8. Достать из духовки, смазать остатками маринада и поставить запекаться еще 10 минут с конвекцией для хрустящей корочки.
