Для того, чтобы вкусно запечь куриные крылья в духовке, вам понадобится всего несколько простых ингредиентов. Очень важно смазать мясо соусом для пикантности и золотистой корочки. Подавать можно с любым гарниром.

Идея приготовления золотистых куриных крылышек в соусе опубликована на странице фудблогера alionakarpiuk в Instagram.

Ингредиенты:

куриные крылышки – 1 кг.

чеснок – 6 зубчиков

соевый соус от Торчин – 80 мл.

соль с пряностями для курицы – 2 ч.л.

мед – 2 ст.л.

Способ приготовления:

1. Крылышки хорошо промыть, разрезать на две части.

2. Натереть чеснок.

3. Добавить его к крылышкам вместе со всеми ингредиентами для маринада.

4. Хорошо перемешать.

5. Оставить мариноваться на 30 минут.

6. Выложить крылышки на противень, застеленный пергаментом.

7. Поставить в духовку, разогретую до 190°C. Выпекать 20 минут.

8. Достать из духовки, смазать остатками маринада и поставить запекаться еще 10 минут с конвекцией для хрустящей корочки.

