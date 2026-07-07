Дорадо – идеальная рыба для запекания, а также это отличный вариант блюда для обеда и ужина. Для яркого вкуса обязательно добавьте к рыбе овощи и специи.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной запеченной дорадо с овощами и специями.

Ингредиенты:

Дорадо (или другая рыба) — 2-3 шт.

Соль — по вкусу

Лимонный перец — по вкусу

Лук — 1 шт.

Болгарский перец — 2 шт.

Сельдерей — 3 стебля

Чеснок — 5 зубчиков

Помидоры черри — 10-15 шт.

Оливки — 200 г

Сок из оливок — 3 ст. л.

Лимонный сок — из 1 лимона

Белое сухое вино — 200 мл

Оливковое масло — 4 ст. л.

Сливочное масло — 100 г

Орегано — 1 ст. л.

Способ приготовления:

1. Очистить рыбу. Натереть солью и лимонным перцем. Оставить мариноваться на 30 минут. Выложить рыбу на противень. Добавить нарезанные лук, болгарский перец, сельдерей, помидоры черри, оливки и зубчики чеснока. Овощи посолить по вкусу. Влить сок из оливок. Часть овощей положить внутрь рыбы. Сбрызнуть всё оливковым маслом, лимонным соком и белым вином. Сверху выложить кусочки сливочного масла и посыпать орегано.

2. Запекать в разогретой до 190-200 °C духовке в режиме конвекции примерно 30 минут.

При подаче полить рыбу ароматным соусом, образовавшимся на противне во время запекания!

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