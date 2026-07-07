Как вкусно запечь любую рыбу: делимся легким рецептом полезного блюда

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
528
Рецепт рыбы
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Дорадо – идеальная рыба для запекания, а также это отличный вариант блюда для обеда и ужина. Для яркого вкуса обязательно добавьте к рыбе овощи и специи.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной запеченной дорадо с овощами и специями. 

Как вкусно запечь любую рыбу: делимся легким рецептом полезного блюда

Ингредиенты:

  • Дорадо (или другая рыба) — 2-3 шт.
  • Соль — по вкусу
  • Лимонный перец — по вкусу
  • Лук — 1 шт.
  • Болгарский перец — 2 шт.
  • Сельдерей — 3 стебля
  • Чеснок — 5 зубчиков
  • Помидоры черри — 10-15 шт.
  • Оливки — 200 г
  • Сок из оливок — 3 ст. л.
  • Лимонный сок — из 1 лимона
  • Белое сухое вино — 200 мл
  • Оливковое масло — 4 ст. л.
  • Сливочное масло — 100 г
  • Орегано — 1 ст. л.

 Способ приготовления: 

1. Очистить рыбу. Натереть солью и лимонным перцем. Оставить мариноваться на 30 минут. Выложить рыбу на противень. Добавить нарезанные лук, болгарский перец, сельдерей, помидоры черри, оливки и зубчики чеснока. Овощи посолить по вкусу. Влить сок из оливок. Часть овощей положить внутрь рыбы. Сбрызнуть всё оливковым маслом, лимонным соком и белым вином. Сверху выложить кусочки сливочного масла и посыпать орегано.

Как вкусно запечь любую рыбу: делимся легким рецептом полезного блюда

2. Запекать в разогретой до 190-200 °C духовке в режиме конвекции примерно 30 минут.

Как вкусно запечь любую рыбу: делимся легким рецептом полезного блюда

При подаче полить рыбу ароматным соусом, образовавшимся на противне во время запекания!

Как вкусно запечь любую рыбу: делимся легким рецептом полезного блюда

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