Как вкусно запечь любую рыбу: делимся легким рецептом полезного блюда
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Дорадо – идеальная рыба для запекания, а также это отличный вариант блюда для обеда и ужина. Для яркого вкуса обязательно добавьте к рыбе овощи и специи.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной запеченной дорадо с овощами и специями.
Ингредиенты:
- Дорадо (или другая рыба) — 2-3 шт.
- Соль — по вкусу
- Лимонный перец — по вкусу
- Лук — 1 шт.
- Болгарский перец — 2 шт.
- Сельдерей — 3 стебля
- Чеснок — 5 зубчиков
- Помидоры черри — 10-15 шт.
- Оливки — 200 г
- Сок из оливок — 3 ст. л.
- Лимонный сок — из 1 лимона
- Белое сухое вино — 200 мл
- Оливковое масло — 4 ст. л.
- Сливочное масло — 100 г
- Орегано — 1 ст. л.
Способ приготовления:
1. Очистить рыбу. Натереть солью и лимонным перцем. Оставить мариноваться на 30 минут. Выложить рыбу на противень. Добавить нарезанные лук, болгарский перец, сельдерей, помидоры черри, оливки и зубчики чеснока. Овощи посолить по вкусу. Влить сок из оливок. Часть овощей положить внутрь рыбы. Сбрызнуть всё оливковым маслом, лимонным соком и белым вином. Сверху выложить кусочки сливочного масла и посыпать орегано.
2. Запекать в разогретой до 190-200 °C духовке в режиме конвекции примерно 30 минут.
При подаче полить рыбу ароматным соусом, образовавшимся на противне во время запекания!
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