Красная рыба – ценный, полезный и вкусный продукт, который можно вкусно запечь, пожарить. Для яркого вкуса кулинары советуют добавлять цедру или сок цитрусовых.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной запеченной красной рыбы, с вкусным цитрусовым.

Ингредиенты:

любая красная рыбка или другая любая рыба

апельсин

соль

перец

приправа к рыбе

лимонный сок

Для приготовления маринада на 2 стейка нужно:

соль 3/4 ч л

перец 1/4 ч л (несколько горошинок)

приправу к рыбе 0,5 ч л

сок половины лимона

Способ приготовления:

1. Маринад: смешайте соль, перец, специи к рыбе и сок лимона.

2. Смазать рыбку с двух сторон смесью. На каждый кусочек выложить апельсин и запекайте в аэрогриле или духовке: в аэрогриле 15 минут при 160С ( режим рыба), или

в духовке 15-20 минут при 180С.

Вкусно будет в горячем и холодном виде!

