Как вкусно запечь любую рыбу: все дело в маринаде

Красная рыба – ценный, полезный и вкусный продукт, который можно вкусно запечь, пожарить. Для яркого вкуса кулинары советуют добавлять цедру или сок цитрусовых.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной запеченной красной рыбы, с вкусным цитрусовым.

Ингредиенты: 

  • любая красная рыбка или другая любая рыба 
  • апельсин
  • соль
  • перец
  • приправа к рыбе
  • лимонный сок

Для приготовления маринада на 2 стейка нужно:

  • соль 3/4 ч л
  • перец 1/4 ч л (несколько горошинок)
  • приправу к рыбе 0,5 ч л
  • сок половины лимона

Способ приготовления: 

1. Маринад: смешайте соль, перец, специи к рыбе и сок лимона. 

2. Смазать рыбку с двух сторон смесью. На каждый кусочек выложить апельсин и запекайте в аэрогриле или духовке: в аэрогриле 15 минут при 160С ( режим рыба), или
в духовке 15-20 минут при 180С.

Вкусно будет в горячем и холодном виде!

