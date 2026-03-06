Все рецепты
Как вкусно запечь любую рыбу: все дело в маринаде
Красная рыба – ценный, полезный и вкусный продукт, который можно вкусно запечь, пожарить. Для яркого вкуса кулинары советуют добавлять цедру или сок цитрусовых.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной запеченной красной рыбы, с вкусным цитрусовым.
Ингредиенты:
- любая красная рыбка или другая любая рыба
- апельсин
- соль
- перец
- приправа к рыбе
- лимонный сок
Для приготовления маринада на 2 стейка нужно:
- соль 3/4 ч л
- перец 1/4 ч л (несколько горошинок)
- приправу к рыбе 0,5 ч л
- сок половины лимона
Способ приготовления:
1. Маринад: смешайте соль, перец, специи к рыбе и сок лимона.
2. Смазать рыбку с двух сторон смесью. На каждый кусочек выложить апельсин и запекайте в аэрогриле или духовке: в аэрогриле 15 минут при 160С ( режим рыба), или
в духовке 15-20 минут при 180С.
Вкусно будет в горячем и холодном виде!
