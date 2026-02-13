Все рецепты
Как вкусно запечь скумбрию: делимся оригинальным рецептом полезного блюда
Скумбрия – очень ценная, полезная и вкусная рыба, которую можно солить, запекать, тушить с овощами. Также очень вкусно будет – запечь в духовке с маринадом, специями.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной запеченной скумбрии с вкусным маринадом.
Ингредиенты:
- скумбрия – 1 шт.
- специи: перец, кориандр – по вкусу
Маринад:
- соевый соус 5 ст.л.
- лимонный сок – 1 ст.л.
- сахар – 1 ч.л.
- масло – 1 ст.л.
Способ приготовления:
1. У рыбы удалите голову, плавники хвост и позвоночник. Зачистите от внутренностей и черной пленки.
2. Два филе, которые получились, посыпьте черным перцем и кориандром с обеих сторон. Далее каждое порежьте на кусочки. Выложите в "лодочки" из фольги.
3. Полейте маринадом и запекайте.
