Как вкусно запечь скумбрию: делимся оригинальным рецептом полезного блюда

Скумбрия – очень ценная, полезная и вкусная рыба, которую можно солить, запекать, тушить с овощами. Также очень вкусно будет – запечь в духовке с маринадом, специями.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной запеченной скумбрии с вкусным маринадом.

Ингредиенты: 

  • скумбрия – 1 шт.
  • специи: перец, кориандр – по вкусу

Маринад:

  • соевый соус 5 ст.л.
  • лимонный сок – 1 ст.л.
  • сахар – 1 ч.л.
  • масло – 1 ст.л.

Способ приготовления: 

1. У рыбы удалите голову, плавники хвост и позвоночник. Зачистите от внутренностей и черной пленки.

2. Два филе, которые получились, посыпьте черным перцем и кориандром с обеих сторон. Далее каждое порежьте на кусочки. Выложите в "лодочки" из фольги.

3. Полейте маринадом и запекайте. 

