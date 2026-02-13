Скумбрия – очень ценная, полезная и вкусная рыба, которую можно солить, запекать, тушить с овощами. Также очень вкусно будет – запечь в духовке с маринадом, специями.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной запеченной скумбрии с вкусным маринадом.

Ингредиенты:

скумбрия – 1 шт.

специи: перец, кориандр – по вкусу

Маринад:

соевый соус 5 ст.л.

лимонный сок – 1 ст.л.

сахар – 1 ч.л.

масло – 1 ст.л.

Способ приготовления:

1. У рыбы удалите голову, плавники хвост и позвоночник. Зачистите от внутренностей и черной пленки.

2. Два филе, которые получились, посыпьте черным перцем и кориандром с обеих сторон. Далее каждое порежьте на кусочки. Выложите в "лодочки" из фольги.

3. Полейте маринадом и запекайте.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: