Как вкусно засолить красную рыбу для бутербродов: понадобится только соль и сахар
Красная слаболеная рыба – отличный продукт для приготовления очень вкусных салатов и закусок. Стоит отметить, что солить рыбу можно только с солью.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной слабосоленой красной рыбы для бутербродов.
Ингредиенты:
- слабосоленая форель
- на 300 г рыбы
- 1 ст.л. соли
- 1 ст.л. сахара
Способ приготовления:
1. Рыбу порежьте, удалите косточки.
2. Высыпаем немного смесь из соли и сахара в контейнер, выкладываем рыбу и сверху также засыпаем солью с сахаром.
3. Солим 4-6 часов.
