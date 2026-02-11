Красная слаболеная рыба – отличный продукт для приготовления очень вкусных салатов и закусок. Стоит отметить, что солить рыбу можно только с солью.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной слабосоленой красной рыбы для бутербродов.

Ингредиенты:

слабосоленая форель

на 300 г рыбы

1 ст.л. соли

1 ст.л. сахара

Способ приготовления:

1. Рыбу порежьте, удалите косточки.

2. Высыпаем немного смесь из соли и сахара в контейнер, выкладываем рыбу и сверху также засыпаем солью с сахаром.

3. Солим 4-6 часов.

