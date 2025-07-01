Как выбрать сливочное масло

Как выбрать настоящее сливочное масло вместо подделки: рассказываем, на что обратить внимание
Сливочное масло – очень вкусный и полезный продукт, который можно добавлять в выпечку, а также паштеты, и просто использовать для бутербродов. Но, очень важно – правильно выбрать масло в магазине, обращать внимание на состав, а также жирность и смотреть на ДСТУ.
Кулинар рассказала в Instagram, как выбрать натуральное и безопасное сливочное масло и на что обратить внимание.
В настоящем сливочном масле должен быть только один ингредиент:
1. Сливки или пастеризованные сливки.
2. Жирность – 82,5% и более. Это стандарт для качественного масла. Если жирность ниже (например 72,5%) – это спред или масляная смесь.
Избегай "масла" с этим в составе, это не масло, а подделка:
- растительные жиры (пальмовое, кокосовое, соевое масло)
- консерванты
- ароматизаторы
- эмульгаторы
На что нужно обратить обязательно внимание:
Смотри на ГОСТ или ДСТУ, в Украине настоящее масло изготавливают по ДСТУ 4399:2005, это гарантирует стандарт качества.
Также на OBOZ.UA сообщалось, как приготовить пышный и очень полезный омлет.