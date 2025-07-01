Как выбрать настоящее сливочное масло вместо подделки: рассказываем, на что обратить внимание

Ирина Мельниченко
Кулинария
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Сливочное масло

Сливочное масло – очень вкусный и полезный продукт, который можно добавлять в выпечку, а также паштеты, и просто использовать для бутербродов. Но, очень важно – правильно выбрать масло в магазине, обращать внимание на состав, а также жирность и смотреть на ДСТУ.

Как выбрать сливочное масло

Кулинар рассказала в Instagram, как выбрать натуральное и безопасное сливочное масло и на что обратить внимание.

Рекомендации специалиста

В настоящем сливочном масле должен быть только один ингредиент:

1. Сливки или пастеризованные сливки.

2. Жирность – 82,5% и более. Это стандарт для качественного масла. Если жирность ниже (например 72,5%) – это спред или масляная смесь.

Какой жирности должно быть масло

Избегай "масла" с этим в составе, это не масло, а подделка: 

  • растительные жиры (пальмовое, кокосовое, соевое масло)
  • консерванты
  • ароматизаторы
  • эмульгаторы

На что нужно обратить обязательно внимание:

Смотри на ГОСТ или ДСТУ, в Украине настоящее масло изготавливают по ДСТУ 4399:2005, это гарантирует стандарт качества.

Масло сливочное

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