Яйца – идеальные продукты для приготовления очень вкусных и сытных блюд, среди которых особое место занимает яичница и омлет. Для того, чтобы омлет был пышным, кулинары советуют его готовить в духовке.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и пышного омлета из 6 яиц и молока.

Ингредиенты:

Яйца 6 шт

Щепотка соли

Молоко 300 мл

Масло для смазывания формы или сливочное масло

Способ приготовления:

1. К яйцам добавляем мелкую соли, перемешиваем вилкой до однородности (не взбивайте) далее добавьте молоко и снова перемешайте.

2. Форму смажьте маслом и перелейте яйца.

3. Выпекаем при 180С 30-40 минут.

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