Пышный и очень полезный омлет для перекуса: делимся секретами приготовления блюда в духовке

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
1,0 т.
Рецепт омлета

Яйца – идеальные продукты для приготовления очень вкусных и сытных блюд, среди которых особое место занимает яичница и омлет. Для того, чтобы омлет был пышным, кулинары советуют его готовить в духовке. 

Омлет в духовке

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и пышного омлета из 6 яиц и молока.

Рецепт блюда

Ингредиенты: 

  • Яйца 6 шт
  • Щепотка соли
  • Молоко 300 мл
  • Масло для смазывания формы или сливочное масло

Способ приготовления: 

1. К яйцам добавляем мелкую соли, перемешиваем вилкой до однородности (не взбивайте) далее добавьте молоко и снова перемешайте.

Яйца для блюда

2. Форму смажьте маслом и перелейте яйца.

Приготовление блюда

3. Выпекаем при 180С 30-40 минут.

Готовый омлет

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