Все рецепты
Пышный и очень полезный омлет для перекуса: делимся секретами приготовления блюда в духовке
Яйца – идеальные продукты для приготовления очень вкусных и сытных блюд, среди которых особое место занимает яичница и омлет. Для того, чтобы омлет был пышным, кулинары советуют его готовить в духовке.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и пышного омлета из 6 яиц и молока.
Ингредиенты:
- Яйца 6 шт
- Щепотка соли
- Молоко 300 мл
- Масло для смазывания формы или сливочное масло
Способ приготовления:
1. К яйцам добавляем мелкую соли, перемешиваем вилкой до однородности (не взбивайте) далее добавьте молоко и снова перемешайте.
2. Форму смажьте маслом и перелейте яйца.
3. Выпекаем при 180С 30-40 минут.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: