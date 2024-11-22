В Советском Союзе дефицит был распространенным явлением, касающимся почти всех сфер жизни, в том числе и продуктов питания. Но, все же некоторые люди, имеющие средства, связи и влияние, могли позволить себе качественные и вкусные продукты, которые были недоступными большинству!

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Редакция FoodOboz делится перечнем из продуктов и напитков, которые в СССР не все могли себе позволить.

Твердый сыр

Большинство сыров в СССР были доступны для всех, но о высоком качестве сказать нельзя, это был скорее сырный продукт. А также в основном можно было купить в магазинах плавленые сыры!

Стоит отметить, что иногда можно было встретить на прилавках и такие сорта сыра, как пармезан, камамбер или чеддер. Но, считались что такие сыры были доступны только чиновникам и влиятельным лицам.

Морские деликатесы

Морепродукты в СССР было невозможно практически купить обычному человеку. Их могли себе позволить только "избранные" лица, которые могли себе позволить себе есть креветок, устриц и даже морских ежей.

Алкоголь

Качество алкоголя в СССР было крайне низким, поэтому и был очень дешевым. В основном это было пиво и водка, которые можно было найти в любом магазине. Также можно было купить и коньяк с шампанским, но их качество было таким же низким.

А вот о таких напитках, как ликеры, текила или виски, большинство советских граждан даже не слышали!

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