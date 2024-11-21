Один из самых вкусных десертов, который был еще популярен в СССР и остается таким же популярным и в наше время, являются орешки со сгущенным молоком. Для приготовления десерта вам понадобится всего пять ингредиентов.

Видео дня

Кулинар поделилась в Instagram рецептом вкусных орешков со сгущенным молоком, которые элементарно готовятся.

Ингредиенты:

200 г сливочного масла

1 ст.л. сахара

2 яйца

400 г муки

1 ч.л разрыхлителя

Для начинки:

100 г сливочного масла

400 г вареной сгущенки

Способ приготовления:

1. Взбейте яйца с сахаром, добавьте сливочное масло, продолжайте взбивать.

2. Всыпьте в эту смесь муку с разрыхлителем, перемешайте.

3. Смешайте сгущенное молоко с маслом.

4. Выпеките орешки, начините сгущенным молоком!

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: