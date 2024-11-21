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Самый популярный десерт из СССР, который все любят и сейчас: делимся точным рецептом
Один из самых вкусных десертов, который был еще популярен в СССР и остается таким же популярным и в наше время, являются орешки со сгущенным молоком. Для приготовления десерта вам понадобится всего пять ингредиентов.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом вкусных орешков со сгущенным молоком, которые элементарно готовятся.
Ингредиенты:
- 200 г сливочного масла
- 1 ст.л. сахара
- 2 яйца
- 400 г муки
- 1 ч.л разрыхлителя
Для начинки:
- 100 г сливочного масла
- 400 г вареной сгущенки
Способ приготовления:
1. Взбейте яйца с сахаром, добавьте сливочное масло, продолжайте взбивать.
2. Всыпьте в эту смесь муку с разрыхлителем, перемешайте.
3. Смешайте сгущенное молоко с маслом.
4. Выпеките орешки, начините сгущенным молоком!
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