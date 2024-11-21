Самый популярный десерт из СССР, который все любят и сейчас: делимся точным рецептом

Ирина Мельниченко
Новости Кулинарии
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Рецепт десерта

Один из самых вкусных десертов, который был еще популярен в СССР и остается таким же популярным и в наше время, являются орешки со сгущенным молоком. Для приготовления десерта вам понадобится всего пять ингредиентов.

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Вкусные орешки со сгущенкой

Кулинар поделилась в Instagram рецептом вкусных орешков со сгущенным молоком, которые элементарно готовятся.

Рецепт орешков

Ингредиенты:

  • 200 г сливочного масла
  • 1 ст.л. сахара
  • 2 яйца
  • 400 г муки
  • 1 ч.л разрыхлителя

Для начинки:

  • 100 г сливочного масла
  • 400 г вареной сгущенки

Способ приготовления:

1. Взбейте яйца с сахаром, добавьте сливочное масло, продолжайте взбивать.

Приготовление теста

2. Всыпьте в эту смесь муку с разрыхлителем, перемешайте.

Как приготовить орешки

3. Смешайте сгущенное молоко с маслом.

Сгущенное молоко для начинки

4. Выпеките орешки, начините сгущенным молоком!

Готовые орешки

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