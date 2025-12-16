Холодильник часто воспринимается как универсальное место для хранения любых продуктов. На самом деле часть пищи в холоде портится быстрее или теряет вкус и текстуру. Неправильное хранение также создает лишнюю нагрузку на технику из-за влаги и посторонних запахов.

Редакция FoodOboz расскажет, какие продукты лучше оставлять вне холодильника.

Продукты, которым не место в холодильнике

Некоторые продукты не нуждаются в охлаждении и даже страдают от него. Вместо пользы холод может привести к потере качества и порче запасов.

Консервы, варенье и джемы

Закрытые консервы, варенье и джемы не требуют хранения в холодильнике. Они хорошо хранятся при комнатной температуре в темном месте. Холодильник в этом случае лишь занимает пространство, которое нужно скоропортящимся продуктам.

Исключение – домашние заготовки без термической обработки или уже открытые банки. После открытия содержимое следует переложить в чистую стеклянную или керамическую тару, плотно закрыть и хранить в холодильнике не дольше суток.

Хлеб и хлебобулочные изделия

Холод и повышенная влажность в холодильнике ускоряют черствение хлеба. Булочки и батоны теряют мягкость и быстрее становятся сухими.

Лучше всего хранить хлеб при комнатной температуре – в бумажном пакете или хлебнице. Если продукта много, его можно заморозить порционно и размораживать при необходимости.

Крупы и хлопья

Рис, гречка, овсянка и другие сухие крупы не предназначены для хранения в холодильнике. В холоде они быстро впитывают влагу, могут слипаться или даже покрываться плесенью.

Оптимальное место для круп – кухонный шкаф. Лучше всего хранить их в сухих герметичных контейнерах из стекла или керамики, подальше от влаги и резких запахов.

Шоколад

Хранение шоколада в холодильнике часто приводит к появлению белого налета на поверхности. Это результат кристаллизации сахара или какао-масла из-за перепадов температуры и влажности. Такой шоколад безопасен, но его вкус и текстура ухудшаются. Лучше держать плитки в сухом прохладном месте, подальше от солнца.

Ранее OBOZ.UA сообщал о том, почему нельзя хранить овощи на нижней полке холодильника