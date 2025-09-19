Микроволновая печь есть на большинстве кухонь и действительно помогает сэкономить время. Она удобная, быстрая и проста в использовании. Но далеко не все продукты подходят для такого способа нагрева. Некоторые из них теряют вкусовые качества, другие – портят текстуру или даже могут испортить технику. Именно поэтому стоит знать, какие блюда лучше не класть в микроволновую печь.

Видео дня

Редакция FoodOboz расскажет о продуктах, которые не стоит разогревать в микроволновке

Яйца и острый перец

Эти продукты категорически не стоит греть в микроволновке. Яйца в скорлупе взрываются из-за накопления пара внутри. Это приводит к сильному загрязнению прибора и риску травм. Острый перец под воздействием температуры выделяет едкие вещества, которые могут раздражать глаза и слизистые. Открыв дверцу печи, вы рискуете получить неприятные ощущения или даже ожоги.

Замороженное мясо и ягоды

Размораживать мясо в микроволновке не стоит. Обычно оно прогревается неравномерно: края уже готовятся, а середина остается ледяной. Это не только портит текстуру, но и делает блюдо опасным для дальнейшего приготовления. Лучше всего оставить мясо в холодильнике на ночь Ягоды после такого разогрева теряют витамины и быстро превращаются в горячее пюре. Их тоже стоит оставлять для постепенного оттаивания.

Молочные продукты

Йогурты, кефир и другие кисломолочные продукты при нагревании теряют полезные свойства и меняют вкус. Молоко может свернуться, а блюда на его основе — стать непригодными для употребления. Отдельно стоит упомянуть молочные смеси: они нагреваются неравномерно, образуя слишком горячие участки. Это не только портит продукт, но и создает опасность при употреблении.

Мед и зелень

Мед в микроволновой печи теряет большинство полезных свойств и может изменить свой состав. Если продукт закристаллизовался, лучше оставить его при комнатной температуре или нагреть на водяной бане. Зелень, в частности шпинат или сельдерей, после микроволнового нагрева теряет свежесть, аромат и привлекательный вид. Она становится вялой и уже не украсит готовое блюдо.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: