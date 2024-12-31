Важно, чтобы в новогоднюю ночь на столе присутствовали не только основные блюда, закуски и салаты, но и десерты. Последним, кстати, можно придать праздничный вид и тогда они будут служить дополнительным украшением стола.

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Как приготовить десерт, который точно понравится всем, в Instagram рассказала шеф-повар Екатерина Пескова. Она также показала, как из простых ингредиентов создать очень красивое блюдо.

Ингредиенты

Яйца – 2 шт

Сахар – 26 гр

Сливочное масло – 108 гр

Сахарная пудра – 20 гр

Мука – 52 гр

Миндальная мука – 60 гр

Разрыхлитель – 3 гр

Ванильная паста – 4 гр

Соль – 1 гр

Способ приготовления

1. Мягкое масло взбиваем с сахаром и пудрой до белой пышной массы.

2. Добавляем ванильную пасту и яйца, продолжаем взбивать еще 2-3 минуты.

3. Смешиваем все сухие ингредиенты и добавляем в общую массу.

4. Раскладываем тесто по 40 г в формы, выпекаем при 160° в течение 10-15 мин.

5. Наполняем капкейки карамеля и украшаем сливочным кремом.

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