Какой десерт приготовить на Новый год, чтобы понравился всем: рецепт красивых капкейков
Важно, чтобы в новогоднюю ночь на столе присутствовали не только основные блюда, закуски и салаты, но и десерты. Последним, кстати, можно придать праздничный вид и тогда они будут служить дополнительным украшением стола.
Как приготовить десерт, который точно понравится всем, в Instagram рассказала шеф-повар Екатерина Пескова. Она также показала, как из простых ингредиентов создать очень красивое блюдо.
Ингредиенты
- Яйца – 2 шт
- Сахар – 26 гр
- Сливочное масло – 108 гр
- Сахарная пудра – 20 гр
- Мука – 52 гр
- Миндальная мука – 60 гр
- Разрыхлитель – 3 гр
- Ванильная паста – 4 гр
- Соль – 1 гр
Способ приготовления
1. Мягкое масло взбиваем с сахаром и пудрой до белой пышной массы.
2. Добавляем ванильную пасту и яйца, продолжаем взбивать еще 2-3 минуты.
3. Смешиваем все сухие ингредиенты и добавляем в общую массу.
4. Раскладываем тесто по 40 г в формы, выпекаем при 160° в течение 10-15 мин.
5. Наполняем капкейки карамеля и украшаем сливочным кремом.
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