Салат из молодой капусты – это один из самых простых вариантов легкого весеннего блюда. Его можно приготовить за считанные минуты из доступных ингредиентов. Такой салат получается свежим, сочным и хорошо подходит к любому основному блюду. Это удачный выбор для обеда или ужина, когда хочется чего-то легкого. Рецепт не требует сложных действий и всегда получается удачным.

Идея приготовления вкусного домашнего салата из капусты опубликована на странице фудблогера ira grebin foodblog в Instagram.

Ингредиенты:

капуста молодая – 1 небольшой кочан

огурец – 1-2 шт.

редиска – 5-7 шт.

лук зеленый – небольшой пучок

сметана – 2-3 ст.л.

соль – по вкусу

Способ приготовления:

1. Нашинковать молодую капусту тонкой соломкой и переложите в глубокую миску.

2. Легко помните ее руками, чтобы она стала мягче и сочнее.

3. Мелко нарежьте зеленый лук и добавьте к капусте.

4. Огурцы и редис нарежьте тонкими кольцами или полукольцами.

5. Смешайте все подготовленные ингредиенты в миске. Посолите по вкусу и добавьте сметану.

6. Тщательно перемешайте салат, чтобы заправка равномерно распределилась. По желанию дайте постоять несколько минут перед подачей.

7. Салат из молодой капусты – это быстрое и универсальное блюдо, которое хорошо подходит к мясу, рыбе или картофелю.

