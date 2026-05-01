Какой вкусный салат приготовить из молодой капусты: лучшая весенняя закуска
Салат из молодой капусты – это один из самых простых вариантов легкого весеннего блюда. Его можно приготовить за считанные минуты из доступных ингредиентов. Такой салат получается свежим, сочным и хорошо подходит к любому основному блюду. Это удачный выбор для обеда или ужина, когда хочется чего-то легкого. Рецепт не требует сложных действий и всегда получается удачным.
Идея приготовления вкусного домашнего салата из капусты опубликована на странице фудблогера ira grebin foodblog в Instagram.
Ингредиенты:
- капуста молодая – 1 небольшой кочан
- огурец – 1-2 шт.
- редиска – 5-7 шт.
- лук зеленый – небольшой пучок
- сметана – 2-3 ст.л.
- соль – по вкусу
Способ приготовления:
1. Нашинковать молодую капусту тонкой соломкой и переложите в глубокую миску.
2. Легко помните ее руками, чтобы она стала мягче и сочнее.
3. Мелко нарежьте зеленый лук и добавьте к капусте.
4. Огурцы и редис нарежьте тонкими кольцами или полукольцами.
5. Смешайте все подготовленные ингредиенты в миске. Посолите по вкусу и добавьте сметану.
6. Тщательно перемешайте салат, чтобы заправка равномерно распределилась. По желанию дайте постоять несколько минут перед подачей.
7. Салат из молодой капусты – это быстрое и универсальное блюдо, которое хорошо подходит к мясу, рыбе или картофелю.
