Какой вкусный салат приготовить с крабовыми палочками: рецепт на каждый день и для праздничного стола

Салат с крабовыми палочками можно приготовить за считанные минуты, если все ингредиенты уже есть под рукой. Свежие огурцы и морковь придают блюду хрусткость, а консервированная кукуруза делает вкус более насыщенным. Особую нотку придаёт сочетание майонезного соуса и кетчупа. Такой простой салат подойдёт и для обычного обеда, и для праздничного стола.

Идея приготовления вкусного домашнего салата с крабовыми палочками опубликована на странице zefirka recipes в Instagram.

Ингредиенты:

крабовые палочки – 10 шт.

огурцы – 2 шт.

морковь – 1 шт.

консервированная кукуруза – ½ банки

майонезный соус – 2 ст. л.

кетчуп – 1 ст. л.

соль – по вкусу

чёрный перец – по вкусу

кунжут – для подачи

Способ приготовления:

1. Сначала подготовьте все овощи и крабовые палочки. Морковь очистите и нарежьте тонкой соломкой. Огурцы также нарежьте полосками. По желанию их можно предварительно промокнуть бумажным полотенцем, чтобы в салате не было лишней жидкости.

2. Крабовые палочки нарежьте примерно такими же полосками, как и овощи. Благодаря одинаковой нарезке салат будет выглядеть аккуратно, а все ингредиенты равномерно смешаются.

3. Переложите подготовленные продукты в глубокую миску. Добавьте консервированную кукурузу, предварительно слив с нее жидкость. Посолите и поперчите по вкусу.

4. Для заправки смешайте майонезный соус с кетчупом. Добавьте полученную смесь в салат и аккуратно перемешайте все ингредиенты. Количество заправки можно немного изменить в зависимости от того, насколько сочным вы хотите сделать салат.

5. Перед подачей переложите салат в красивую миску или порционные тарелки. Сверху посыпьте его небольшим количеством кунжута. Подавать блюдо можно сразу после приготовления, ведь свежие огурцы и морковь лучше всего сохраняют свою текстуру именно в этот момент.

6. Этот салат с крабовыми палочками не требует сложных продуктов или длительной подготовки. Если нужно быстро накрыть стол, достаточно нарезать ингредиенты, смешать их с простой заправкой и подать блюдо гостям.

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